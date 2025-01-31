Στη Θεσσαλονίκη νεαροί επιτήδειοι μπήκαν σε εκκλησία μέσω του καμπαναριού, αρπάζοντας 66 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Χατζηκόρτσου, δυο παιδιά ηλικίας 22 και 15 ετών πραγματοποίησαν διάρρηξη σε εκκλησία, όπου μπήκαν από το κωδωνοστάσιο και έκλεψαν από το παγκάρι 66 ευρώ. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, αφού άκουσαν συναγερμό.

Ωστόσο, οι νεαροί συνελήφθησαν και τα χρήματα επεστράφησαν στον ιερέα. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους βρέθηκε και ένας λοστός. Σχηματίσθηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα Παρασκευή στον Εισαγγελέα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.