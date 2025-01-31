Λογαριασμός
Απίστευτο και όμως αληθινό: Μπήκαν από καμπαναριό σε εκκλησία στη Θεσσαλονίκη και άρπαξαν 66 ευρώ - Δείτε βίντεο

Οι νεαροί συνελήφθησαν και τα χρήματα επεστράφησαν στον ιερέα - Σχηματίσθηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα Παρασκευή στον Εισαγγελέα

εκκλησία Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη νεαροί επιτήδειοι μπήκαν σε εκκλησία μέσω του καμπαναριού, αρπάζοντας 66 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Χατζηκόρτσου, δυο παιδιά ηλικίας 22 και 15 ετών πραγματοποίησαν διάρρηξη σε εκκλησία, όπου μπήκαν από το κωδωνοστάσιο και έκλεψαν από το παγκάρι 66 ευρώ. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, αφού άκουσαν συναγερμό.

Ωστόσο, οι νεαροί συνελήφθησαν και τα χρήματα επεστράφησαν στον ιερέα. Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους βρέθηκε και ένας λοστός. Σχηματίσθηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα Παρασκευή στον Εισαγγελέα.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη διάρρηξη εκκλησία
