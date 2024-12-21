Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 42χρονο για διακίνηση ναρκωτικών με ευρωπαϊκό ένταλμα

Καταζητούμενος βάσει «ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης» συνελήφθη από αστυνομικούς στην περιοχή των Διαβατών.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης εντόπισαν χθες το μεσημέρι τον 42χρονο Έλληνα υπήκοο σε βάρος του οποίου εκκρεμεί «ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης» από τις αρχές της Γερμανίας, για πράξεις που έλαβαν χώρα στο Μόναχο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023 και αφορούν το αδίκημα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

