Την σφράγιση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης υπό την επωνυμία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» «Allou! Fun Park» αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη, κατά την συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου 2024 καθώς όπως επισημαίνει η άδεια λειτουργίας του έχει λήξει από τις 19 Δεκεμβρίου 2024 και έως σήμερα δεν έχουν κατατεθεί όλα τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά για την ανανέωσή του.

Ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης επισημαίνει:

«Ο Δήμος και το Αρμόδιο Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων είχε ενημερώσει εγκαίρως τους υπεύθυνους του «Allou! Fun Park» για την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων ανανέωσης της άδειας. Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις η διαδικασία κατάθεσης των εγγράφων δεν έχει προχωρήσει. Με δική μου εισήγηση και με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών και την τήρηση της νομιμότητας, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης αποφάσισε ομόφωνα την σφράγιση των ψυχαγωγικών παιχνιδιών. Καλούμε τους υπεύθυνους της επιχείρησης να συμμορφωθούν άμεσα με τις προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των παιχνιδιών στο μέλλον».

Η ίδια η εταιρεία σε ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει πως σήμερα το «Allou! Fun Park» θα παραμείνει κλειστό ωστόσο, διευκρινίζει πως θα το πάρκο Kidom θα παραμείνει ανοιχτό.

Σε νέα ανακοίνωσή της η εταιρεία υποστηρίζει:

«Το Allou! Fun Park διαθέτει άδεια λειτουργίας, έχει περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας και είναι πάντοτε πλήρως εναρμονισμένο με τους κανόνες που ορίζουν οι αρμόδιοι φορείς.

Βάσει της διαδικασίας, καταθέσαμε (αριθμοί πρωτοκόλλου για την έγκριση της εγκατάστασης 48024 - 19/12/2024 και για την έγκριση λειτουργίας 48025 - 19/12/2024) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Δήμο Αγ.Ιωάννη Ρέντη, έτσι ώστε να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας, της οποίας η ισχύς ήταν ενεργή έως τις 19 Δεκεμβρίου. Επιπλέον, η αρμόδια για τις πιστοποιήσεις TUV έχει καταθέσει στον Δήμο, όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις, για το σύνολο των παιχνιδιών του Allou! Fun Park, που είναι απαραίτητες για την ανανέωση της άδειας.

Η ανανέωση της άδειας λειτουργίας θα ολοκληρωθεί με τη σύσταση και την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής από τον Δήμο Αγ.Ιωάννη Ρέντη, η οποία ευελπιστούμε ότι θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Εως τότε, το Allou! Fun Park παραμένει κλειστό, ορθά βάσει της διαδικασίας, ενώ το Kidom είναι σε πλήρη λειτουργία.

Βρισκόμαστε στη διάθεση των αρχών, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας».

