e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών της εβδομάδας 23 έως 27 Δεκεμβρίου 2024

Συνολικά 1.161.370.323,81 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.744.605 δικαιούχους από τις 23 έως τις 27 Δεκεμβρίου 2024 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 23 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.129.120.323,81 ευρώ σε 1.712.205 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2025 και

- από τις 23 έως τις 27 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 7.500.000 ευρώ σε 300 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 50.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

