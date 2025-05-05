«Tα κοινωνικά ζητήματα όπως είναι η προστασία των ανηλίκων, όπως είναι η ενδοικογενειακή βία, δεν είναι αμιγώς αστυνομικά ζήτημα αλλά στο τέλος καταλήγουν στην "πόρτα" της Αστυνομίας για διαχείριση και μάλιστα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη διάρκεια της διυπουργικής συνέντευξης για την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας και της Παραβατικότητας Ανηλίκων, που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

«Τα κοινωνικά αυτά ζητήματα απαιτούν εξειδικευμένη διαχείριση, συνεχή προσαρμογή και ενίσχυση των εργαλείων πολιτικής που διαθέτουμε» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης σημειώνοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η ΕΛΑΣ κατά το 2024 και τους πρώτους τέσσερεις μήνες του 2025 χτίζοντας μια νέα επιχειρησιακή φιλοσοφία προστασίας των ανήλικων η οποία βασίζεται στους εξής βασικούς άξονες:

- Οι περιπολίες ήπιας αστυνόμευσης, ειδικά σε σημεία που υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση παιδιών όπου στο παρελθόν είχαν παρατηρηθεί επεισόδια ή περιστατικά βίας και παραβατικότητας. Σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη τη χώρα οι αστυνομικοί ήρθαν σε επαφή με περισσότερα από 194.000 παιδιά και γονείς, όπως είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ πρόσθεσε ότι αυτές οι δράσεις όμως, πέρα από πρόληψη και ευαισθητοποίηση, έχουν και τον χαρακτήρα της αποτροπής ή/ και της αντιμετώπισης βίαιης ή άλλης παραβατικής ενέργειας αν χρειαστεί. Η παρουσία της Αστυνομίας σε αυτούς τους χώρους, όπως σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, απέτρεψε πάρα πολλές φορές την πραγματοποίηση επεισοδίων καθώς και επεισόδια που είχαν σχεδιαστεί μέσα από το διαδίκτυο ενώ αποκάλυψε ότι έγιναν και 1.489 συλλήψεις για κλοπές ή άλλες παραβατικές ενέργειες.

- Δεύτερος άξονας ήταν η δημιουργία δύο νέων εργαλείων, ένα τηλεφωνικό -τον πενταψήφιο αριθμό 10201- και ένα application -το SafeYouth. Τα εργαλεία αυτά, όπως είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έδωσαν τη δυνατότητα στους πολίτες, στους γονείς και στα παιδιά να επικοινωνούν εύκολα, άμεσα και από το σημείο όπου συμβαίνει κάποιο περιστατικό που αφορά ανηλίκους. Το 10201, μια 24ωρη, πανελλαδική τηλεφωνική γραμμή, την οποία υποστηρίζει εξειδικευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Αττικής, το οποίο διαχειρίζεται ανάλογα κάθε καταγγελία. Το Safe Youth ενημερώνει για τους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες προστασίας που παρέχει η Αστυνομία, ενώ στα παιδιά μας δίνει τη δυνατότητα της άμεσης ζήτησης βοήθειας με το πάτημα ενός κουμπιού, το Emergency Button.

- Σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας, ορίστηκε ένας αξιωματικός, υπεύθυνος για τον συντονισμό όλων των δράσεων προστασίας ανηλίκων, ο οποίος έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.

Ακολούθως ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε ορισμένα στατιστικά στοιχεία σημειώνοντας ότι το 2024 είχαμε 10.968 υποθέσεις παραβατικότητας και βίας ανηλίκων, με 14.956 ανήλικους δράστες, ενώ το 2023 είχαμε 7.789 υποθέσεις με 10.150, άρα αύξηση 40,81% και 43,80% αντίστοιχα.

«Από τα σημαντικότερα ζητήματα, για μένα, και είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να το επισημαίνουμε ήταν οι υποθέσεις παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων» σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέροντας ότι από 1.242 το 2023 ανήλθαν σε 2.163 το 2024.

Παράλληλα τόνισε ότι οι πολιτικές που ασκούνται για την ανηλικότητα δεν αφορούν μόνο τους ανηλίκους, αφορούν μια σειρά από εκδηλώσεις βίας και παραβατικότητας όπως η εξετρεμιστική βία, η οπαδική, η ενδοοικογενειακή. «Πρέπει να εντείνουμε τις δράσεις μας αξιοποιώντας όλο αυτό το πλαίσιο που τίθεται από την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας και της Παραβατικότητας Ανηλίκων, ένα βαθιά κοινωνικό θέμα, άρα χρειάζεται μια βαθιά και σε έκταση στρατηγική η οποία θα απαντήσει στο πρόβλημα πολύπλευρα» σχολίασε ο υπουργός.

Τέλος, παρουσίασε τις δράσεις που αφορούν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική.

Αυτές είναι οι:

- Ανάπτυξη τοπικών δικτύων πρόληψης παραβατικότητας

- Νέα εφαρμογή για τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για τη βία και την παραβατικότητα ανηλίκων

- Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους αστυνομικούς πρώτης γραμμής

- Διυπηρεσιακά πρωτόκολλα και οδηγοί ενεργειών για τη διαχείριση των ανηλίκων θυμάτων και θυτών με στόχο την αποφυγή δευτερογενούς θυματοποίησης

- Εκπόνηση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστημάτων για ανηλίκους, αξιοποιώντας τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές

- Βελτίωση των συνθηκών στις υφιστάμενες και δημιουργία νέων δομών για ανηλίκους

- Διαχείριση των ανηλίκων στα σωφρονιστικά καταστήματα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και ενίσχυση του πλέγματος υποστήριξης

- Έμφαση στην κοινωνική επανένταξη ανηλίκων, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες της οργάνωσης«ΕΠΑΝΟΔΟΣ», δημιουργώντας για παράδειγμα ατομικά σχέδια επανένταξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

