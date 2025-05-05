Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες το μεσημέρι δύο νεαροί, ηλικίας 20 και 21 ετών και ένας 16χρονος ανήλικος, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για διακεκριμένη περίπτωση φθοράς κατά συναυτουργία, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατά την διάρκεια περιπολίας τους εντόπισαν τους κατηγορούμενους εντός σχολικού συγκροτήματος να αναγράφουν στους τοίχους συνθήματα της Χρυσής Αυγής και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: αεροβόλο πιστόλι, 3 αμπούλες αέρος, γεμιστήρας με μεταλλικά σφαιρίδια, ζευγάρι γάντια, σκούφος, μάσκα τύπου full face, σημαία με κέλτικο σταυρό, αυτοκόλλητα με συνθήματα της Χρυσής Αυγής και σπρέι.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

