«Τον κουτό και τον χωριάτη ξένη έννοια τον τρώει». Πιθανόν, η διαφοροποιημένη αυτή παροιμία δεν θα μας απασχολούσε εάν δεν αποτελούσε μέρος της τιμωρίας που επιβάλλει διευθύντρια γυμνασίου σε μαθητές και μαθήτριες λίγα χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα. Πέραν της τιμωρίας να γράψουν 20 φορές τη συγκεκριμένη φράση, φέρεται να τους βάζει να γονατίζουν και να ζητούν συγγνώμη όταν προβαίνουν σε κάποιο ατόπημα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησο, όλα τα παραπάνω έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες Αρχές της εκπαίδευσης κι έχει συσταθεί φάκελος ο οποίος πριν από τις εορτές του Πάσχα εστάλη στο υπουργείο Παιδείας χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει καμία αντίδραση. Μάλιστα προ των εορτών, οι καταγγελίες των γονέων είχαν φιλοξενηθεί σε ΜΜΕ αλλά πέραν του πρόσκαιρου ενδιαφέροντος του υπουργείου, δεν υπήρξε συνέχεια.

«Από την πλευρά μας έχουμε πράξει όλα όσα προβλέπονται ξεκινώντας από συστάσεις και ακολούθως σε κλήσεις για εξηγήσεις. Όλο το υλικό που συγκεντρώσαμε το παραπέμψαμε για περαιτέρω διερεύνηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση της Εκπαίδευσης όσο και στο υπουργείο Παιδείας απ’ όπου περιμένουμε τις σχετικές ενέργειες» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Ευγενία Πιερρρή.

Όπως προκύπτει από τις αναφορές σχολικών παραγόντων αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων -τα οποία έχει στη διάθεσή της η «Π»- παρ’ ότι έγιναν προσπάθειες προς τη συγκεκριμένη διευθύντρια να διορθώσει τη συμπεριφορά της φέρεται να συνεχίζει τα «παιδαγωγικά ατοπήματα, αυθαιρεσίες και διοικητικές παρατυπίες».

Στην καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αναφέρεται μεταξύ πολλών άλλων ότι: «Η κ… κάνει καθημερινά ψυχολογικό εκβιασμό στους μαθητές. Γράφει προσβλητικά σημειώματα σε παιδιά αποκαλώντας τα ”χωριάτες”, τους μειώνει και τους κάνει να νιώθουν άβολα. Βάζει τιμωρία στα παιδιά να γράψουν 20 φορές το κείμενο: ”Τον κουτό και τον χωριάτη ξένη έννοια τον τρώει”. Ζητά από τους γονείς να υπογράψουν χαρτί ”πώς δεν έχουν πρόβλημα με τη διευθύντρια και ότι είναι εξαιρετική εκπαιδευτικός”».

Ενδεικτικά είναι επίσης και τα όσα έχουν καταγράψει στις αναφορές τους εκπαιδευτικοί παράγοντες. Παραθέτουμε απόσπασμα της αναφοράς σχολικών παραγόντων οι οποίοι πήγαν για να ελέγξουν την αλήθεια ή μη των καταγγελιών, στην οποία σημειώνεται «…απευθυνθήκαμε στη διευθύντρια του σχολείου κ…προκειμένου να μας ενημερώσει σχετικά. Η ίδια μας ενημέρωσε ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος χημείας (διδάσκουσα η κ…) ένας μαθητής διέκοψε το μάθημα και ρώτησε την καθηγήτρια τι ύψος έχει. Όταν η καθηγήτρια ενημέρωσε τη διευθύντρια για το περιστατικό, εκείνη ζήτησε από τον μαθητή να γονατίσει μπροστά στην καθηγήτρια και να ζητήσει συγγνώμη… Όταν επισημάναμε στη διευθύντρια ότι το ”γονάτισμα” των μαθητών / τριών δεν συνιστά παιδαγωγικό μέτρο, αντέδρασε έντονα λέγοντας τα εξής: ”Δεν γονατίζουμε στα Άγια των Αγίων;”, ”το γονάτισμα όχι μόνο θα το εφαρμόσω, αλλά και θα καθαρίζω και ένα κρεμμύδι ταυτόχρονα, ώστε να βλέπω και δάκρυα”. Διαπιστώσαμε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβασή μας στο ζήτημα αυτό με δεδομένη την εκρηκτική και προσβλητική απέναντί μας αντίδραση της διευθύντριας δεν είχε κανέναν νόημα».

Στην ίδια αναφορά περιγράφονται και «εκδικητικές συμπεριφορές» εις βάρος εκπαιδευτικών που δεν υπάκουσαν στις αυθαιρεσίες της. Η αναφορά καταλήγει με την επισήμανση: «Οσα προσπαθήσαμε να επισημάνουμε στην κ… για τον ρόλο της διευθύντριας ενός σχολείου, θεωρούμε ότι δεν έγιναν κατανοητά, ούτε αποδεκτά. Μας ξεπροβόδισε λέγοντας με ένταση ”θα πάνε όλοι με τα νερά μου, όπως έκανα κι εγώ τόσα χρόνια με τους διευθυντές μου».

Απομένουν πλέον οι ενέργειες της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Εκπαίδευσης και κυρίως της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας που έχει ενημερωθεί σχετικά, αλλά δεν έχει παρέμβει.

Πηγή: skai.gr

