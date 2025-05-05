Τις παρεμβάσεις της κοινωνικής εργασίας και της πιλοτικής λειτουργίας τεχνικών Γυμνασίων ανέπτυξε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας κατά τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την εξειδίκευση των μέτρων κατά της Βίας και Παραβατικότητας Ανηλίκων που ανακοινώθηκαν νωρίτερα στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ανακοινώθηκαν επίσης, οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Kids Wallet που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Ειδικότερα, στα επόμενα βήματα για την καταπολέμηση της βίας των ανηλίκων, η υπουργός Παιδείας ανέφερε «το κομμάτι της κοινωνικής εργασίας, πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν παιδιά, που έχουν υποπέσει σε τέτοιου είδους συμπεριφορά να νιώσουν ότι τα ίδια προσφέρουν στην κοινωνία. Ένα πράγμα το οποίο έρχεται και γυρίζει και έχει πολλαπλό όφελος».

Και η ίδια αναφερόμενη στη λειτουργία Τεχνικών Γυμνασίων συμπλήρωσε: «Η παρέμβαση, η οποία χρονολογείται από το 2026 και μετά, αυτό που ονομάζεται ως τεχνικό Γυμνάσιο, μία άλλη επιλογή, αμέσως, μετά το Δημοτικό για τα παιδιά, ένα άλλο είδος σχολείου. Για 10 προγραμματίζεται εντός της στρατηγικής. Να δούμε ακριβώς το πόσο αυτό είναι εφικτό ως προς τον αριθμό να επιτευχθεί. Σίγουρα, όμως, η στόχευση είναι αυτή το να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μία άλλη επιλογή πέραν του γενικού Γυμνασίου, το έχουμε δει και στην Κύπρο.

Στόχος είναι να μπορέσουμε να πετύχουμε 2 επιτεύγματα:

1. Να αγγίξουμε πιο πολύ ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά και μπορούν να συνεχίσουν αμέσως μετά στο ΕΠΑΛ

2. Να μειώσουμε τη σχολική διαρροή»

Η κα Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι «Δεν ξεκινάμε από το μηδέν» σημειώνοντας ότι τα εργαλεία υπάρχουν χάρη στη δουλειά των προκατόχων της. Όπως επεσήμανε, πάνω από 1.256 περιπτώσεις είχαν καταγγελθεί στην πλατφόρμα «Σπάσε τη σιωπη». Παράλληλα αναφέρθηκε στο ρόλο των συμβούλων Σχολικής Ζωής και στις διεπιστημονικές Επιτροπές ενώ όπως ανέδειξε 4.226 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί έχουν προσληφθεί και εργάζονται στα σχολεία.

Ως προς τα επόμενα βήματα, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη κατάστησε σαφές ότι: «Τι μας δείχνει η στρατηγική ότι πρέπει να κάνουμε;

Πρώτα από όλα να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην επιμόρφωση των ανθρώπων, οι οποίοι αναλαμβάνουν μέσα στη σχολική ζωή όλη αυτήν την αντιμετώπιση αλλά και το αγκάλιασμα των παιδιών. Εδώ πρέπει να πω ότι έχουν επιμορφωθεί 22.663 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό θα συνεχιστεί ακόμα πιο έντονα και εδώ θα βάλουμε άμεσα μία καινούρια και καινοτόμο προσέγγιση, την οποία μας δείχνει η στρατηγική, τη γνώση της διαμεσολάβησης στα παιδιά, το κομμάτι δηλαδή του peer assessment και peer evaluation, που βοηθάει πάρα πολύ ομότιμο προς ομότιμο, ένα παιδί προς ένα άλλο παιδί, να γίνει το ίδιο υποστηρικτής ενός άλλου παιδιού, το οποίο πολλές φορές έχει υποκύψει σε τέτοιου είδους συμπεριφορά.

Επόμενο, η αποβολή εντός του σχολείου. Συνήθως αποβάλλεται ο μαθητής και πρέπει να μείνει εκτός του σχολείου. Πολλές φορές οι γονείς αγωνιούν τι θα γίνει εκείνη την ημέρα με το παιδί και που βρίσκεται. Αποβολή εντός μαζί με τον διευθυντή, μαζί με ένα πρόγραμμά, που θα έχει να κάνει με συγκεκριμένες παραινέσεις στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης, στο κομμάτι της ενσυναίσθησης, πράγματα τα οποία το παιδί θα παίρνει κατά τη διάρκεια, που δεν θα βρίσκεται εντός της σχολικής τάξης, θα βρίσκεται όμως εντός της σχολικής ζωής».

Πηγή: skai.gr

