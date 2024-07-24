Λογαριασμός
Συνεχίζονται οι παραβάσεις του FIR Αθηνών - Τουρκικό UAV πέταξε πάνω από το Αιγαίο

Το  αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Τουρκικό UAV

Σε μία ακόμα παράβαση του FIR Αθηνών προχώρησε η τουρκική πλευρά σήμερα, Τετάρτη πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προέβη σε παράβαση του FIR Αθηνών.

Το ανωτέρω αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Χθες, Τρίτη ένα μη επανδρωμένο προχώρησε επίσης σε παράβαση του FIR Αθηνών.

