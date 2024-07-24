Σε μία ακόμα παράβαση του FIR Αθηνών προχώρησε η τουρκική πλευρά σήμερα, Τετάρτη πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προέβη σε παράβαση του FIR Αθηνών.

Το ανωτέρω αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Χθες, Τρίτη ένα μη επανδρωμένο προχώρησε επίσης σε παράβαση του FIR Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

