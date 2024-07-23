Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η τουρκική πλευρά προχωρά σε παράβαση του FIR Αθηνών πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Συγκεκριμένα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προέβη σε παράβαση του FIR Αθηνών.
Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.
Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα, καταγράφηκαν τέσσερις συνολικά παραβάσεις του FIR Αθηνών από τρία τουρκικά αεροσκάφη.
Πηγή: skai.gr
