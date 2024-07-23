Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα παράβαση του FIR Αθηνών από τουρκικό UAV

Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες

Τουρκικό UAV

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η τουρκική πλευρά προχωρά σε παράβαση του FIR Αθηνών πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προέβη σε παράβαση του FIR Αθηνών.

Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα, καταγράφηκαν τέσσερις συνολικά παραβάσεις του FIR Αθηνών από τρία τουρκικά αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία παραβάσεις Παράβαση FIR Αθηνών
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark