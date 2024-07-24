Την εμφάνισή της ξεκίνησε να κάνει η κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι ακριβώς όπως αναμενόταν από τις προγνώσεις για την εξέλιξη του καιρού στην περιοχή.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης aridaianews και pellanews, ξέσπασε ξαφνικό μπουρίνι στην περιοχή της Αλμωπίας, με έντονη βροχόπτωση, κεραυνούς και βροντές.

Οι δυνατοί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα σε επαρχιακές οδούς, όπου χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας για να λυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν από την κακοκαιρία.

Συγκεκριμένα, υπήρξε πτώση δέντρου στον δρόμο από Αριδαία για Βορεινό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Πηγή φωτογραφιών: pellanews

Πηγή: skai.gr

