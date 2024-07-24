Συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών, την οποία μετέτρεψε σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 27χρονο Ελληνοαμερικανό που εξύβρισε και απείλησε μία υπάλληλο αεροπορικής εταιρίας και δύο αστυνομικούς, όταν, λόγω καθυστερημένης άφιξής του στον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, δεν του επιτράπηκε να επιβιβαστεί στην πτήση του για Λάρνακα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εξύβριση και απειλή (αμφότερες οι πράξεις κατά συρροή), χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, και, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αναστολής της ποινής, αποφασίστηκε, με τη συναίνεση τού κατηγορούμενου, να μετατραπεί αυτή σε κοινωφελή εργασία (1 ώρα/ημέρα και σύνολο 420 ώρες εργασίας), όπως ισχύει ο συγκεκριμένος θεσμός με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές. Κατά της απόφασης, ο 27χρονος άσκησε έφεση για να κριθεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

«Έφτασε στο γκισέ 5-10 λεπτά πριν φύγει η πτήση, η πύλη επιβίβασης είχε ήδη κλείσει» ανέφερε στο δικαστήριο η υπάλληλος της αεροπορικής εταιρίας, η οποία κατέθεσε ότι ο 27χρονος την έβρισε χυδαία, χτυπώντας παράλληλα με γροθιά το πλαστικό προστατευτικό τζάμι στο γκισέ της εταιρίας. «Είμαστε προετοιμασμένοι να χειριζόμαστε τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά κάτι τέτοιο δεν μου είχε συμβεί άλλη φορά», πρόσθεσε η ίδια .

Καθώς ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ο κατηγορούμενος συνέχισε την ίδια συμπεριφορά εκτοξεύοντας ύβρεις και απειλές προς τους αστυνομικούς. «Μας απείλησε ότι θα "μείνετε αύριο χωρίς δουλειά"», κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, οι δύο αστυνομικοί που κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες.

Εξεταζόμενος ως μάρτυρας υπεράσπισης, ο πατέρας του 27χρονου απέδωσε τη συμπεριφορά του γιου του στη λαχτάρα που είχε να «μας συναντήσει (σ.σ. γονείς)» στην Κύπρο, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

Για παρεξήγηση έκανε λόγο, από την πλευρά του, ο 27χρονος, απολογούμενος στο δικαστήριο. «Έβρισα τον εαυτό μου […] Άκουσαν κάτι άλλο απ' αυτά που είπα» ανέφερε τονίζοντας ότι τις εκφράσεις που του αποδίδονται δεν τις γνωρίζει στα ελληνικά, ενώ αρνήθηκε ότι χτύπησε το πλεξιγκλάς. «Δεν εκπροσωπούν ούτε εμένα ούτε την οικογένειά μου τέτοιου είδους συμπεριφορές», πρόσθεσε, εκφράζοντας την μετάνοια και τη συγγνώμη του για το συμβάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

