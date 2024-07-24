Μία ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες την Πάτρα. Γυναίκα που βρισκόταν στον 8ο μήνα εγκυμοσύνης μεταφέρθηκε εκτάκτως στο ΠΓΝΠ λόγω επιπλοκής.

Η γυναίκα υπέστη τριπλή ανακοπή, διασωληνώθηκε, εισήχθη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και άμεσα οι γιατροί έκαναν επέμβαση για να πάρουν το παιδί, το οποίο όμως δυστυχώς, διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρό.

Η γυναίκα έδωσε σκληρή μάχη για αρκετές ώρες νοσηλευόμενη στη ΜΕΘ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Μία μάχη που όμως αποδείχθηκε άνιση καθώς άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο, βυθίζοντας σε βαρύ πένθος οικείους και φίλους.

Η άτυχη γυναίκα είχε μία κόρη 8 ετών.

