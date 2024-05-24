Παραμεθόριος: Υπερψηφίστηκαν οι διατάξεις για την αντιμετώπιση των παρεμβολών

Υπερψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν από παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας. Με την εφαρμογή του νέου νόμου, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί παραμεθόριων περιοχών, θα έχουν τη δυνατότητα δήλωσης δευτερευουσών θέσεων και συχνοτήτων εκπομπής, ενώ λαμβάνονται μέτρα για την αναστολή κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στους σταθμούς αυτούς.

Έτσι, θεραπεύονται τα προβλήματα ραδιοφωνικής κάλυψης λόγω της παρεμβολής και επικάλυψης των εκπομπών ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών από ραδιοφωνικούς σταθμούς γειτονικών κρατών, αλλά και της μορφολογίας του εδάφους σε πολλές από τις περιοχές αυτές.

Πιο συγκεκριμένα, με την παρούσα ρύθμιση η οποία είναι αποτέλεσμα εκτενούς διαβούλευσης με τους ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών του Έβρου που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, πετυχαίνουμε τα εξής:

Παροχή δυνατότητας στους ραδιοφωνικούς σταθμούς να δηλώσουν νομίμως τις δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής που χρησιμοποιούν: Αντιμετωπίζονται έτσι ζητήματα νομιμότητας εκπομπής τους, ενώ παρέχεται δυνατότητα καλύτερης ραδιοφωνικής κάλυψης της επικράτειας

Με την υπό όρους κατ’ εξαίρεση χορήγηση βεβαίωσης χρήσης δευτερεύουσας συχνότητας εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών στην παραμεθόριο, θα καταστεί δυνατή η ενίσχυση της κάλυψης όλων των ακριτικών περιοχών με πρόγραμμα ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών. Το ελληνικό ραδιοφωνικό σήμα θα «φτάνει» σε όλες τις ελληνικές περιοχές

Από 1η Ιουνίου έως 31η Νοεμβρίου, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν δήλωση για τις δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Κατά το ίδιο διάστημα, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα μπορούν να υποβάλλουν την αντίστοιχη δήλωση για τις δευτερεύουσες θέσεις ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.).

Σε ό,τι αφορά στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της παραμεθορίου, θα μπορούν άμεσα να αιτηθούν στην Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων την κατ’ εξαίρεση χορήγηση βεβαίωσης για τη χρήσης δευτερεύουσας συχνότητας.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Στόχος μας μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ως υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι να δώσουμε οριστικά λύση σε σημαντικά και χρόνια τεχνικά προβλήματα των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών που παρεμποδίζουν την εύρυθμη εκπομπή τους. Στη βάση ενός χαρτογραφημένου σχεδίου, ξεκινάμε από τις παραμεθόριες περιοχές, ώστε να συμβάλλουμε στην καλύτερη ραδιοφωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα».

Κατά την παρουσίαση των σχετικών διατάξεων στην Ολομέλεια της Βουλής, ο αρμόδιος Υφυπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Από σήμερα λύνουμε το πρόβλημα για τα Ελληνικά Ραδιόφωνα στα σύνορα μας, που αντιμετώπιζαν Τουρκικές παρεμβολές. Μια αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας, απέναντι στην Ελληνική, Ελεύθερη Ραδιοφωνία».

