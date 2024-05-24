Ο Γιάννης Λαγός δήλωσε «ναζιστής» και αποχώρησε εκνευρισμένος από την κατάθεσή του κατά τη δίκη σε δεύτερο βαθμό της Χρυσής Αυγής, ενώ έχει ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Golden Dawn Watch, είπε:

«Δηλώνω ναζιστής! Θα με δικάσετε γι' αυτό; Για να φύγουμε κάποτε! Δεν το έχω πει ποτέ, θα το πω τώρα, με φέρνω στα όριά μου με τις ερωτήσεις, είμαι εθνικοσοσιαλιστής! Μην γελοιοποιείτε άλλο τον εαυτό σας, καταδικάστε με, να τελειώνετε. Έχετε εδώ τον γραφικό μάρτυρα, δεν ντρέπεστε, ρεζίληδες!».

Το διακύβευμα της δίκης της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό

Το διακύβευμα της δίκης είναι αν η επιθετική δράση μελών του κόμματος της Χρυσής Αυγής, που κατάφερε να αποτελέσει την τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη της χώρας το 2012, θα κριθεί, όπως και στον πρώτο βαθμό, συντονισμένη, οργανωμένη και καθοδηγούμενη άνωθεν με συγκεκριμένο υπόβαθρο. Αν δηλαδή η αμετάκλητη κρίση των δικαστών δεχθεί πως οι ενέργειες των κατηγορουμένων δεν ήταν «μεμονωμένες πράξεις», όπως διαγράφονται οι ίδιοι, αλλά απόρροια μιας εγκληματικής ναζιστικού τύπου δομή ς που επέλεξε θύματα με συγκεκριμένα κριτήρια.

Γιατί κατηγορείται ο Γιάννης Λαγός

Η διευθυντική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης, αρχηγός και πρώην βουλευτές του κόμματος είναι κρατούμενοι. Πρόκειται για τον αρχηγό του κόμματος Νίκο Μιχαλολιάκο και τους Ηλία Κασιδιάρη, Ιωάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Ηλία Παναγιώταρο, Γιώργο Γερμενή και Αρτέμη Ματθαιόπουλο καταδικασμένους σε ποινές κάθειρξης τουλάχιστον 13 ετών στην τελευταία του ημέρα που βαρύνεται με 10ετή κάθε μέρα.

Ο Λαγός κρίθηκε ένοχος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, χωρίς ελαφριά.

