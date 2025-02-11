Ο Άκης Τσελέντης ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Εθνική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, αφήνοντας αιχμές.

Όπως αναφέρει ο σεισμολόγος σε ανάρτησή του:

«Παραθέτω επιστολή παραίτησης μου:

Προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου Καθηγ. κ. Λέκκα και κ. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Αξιότιμοι κ. Πρόεδρε και κ. Γενικέ, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από την Εθνική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, δια τον λόγο ότι δεν μπορώ να δεχθώ να επιβάλλεται αυθαιρέτως από την πολιτική ηγεσία να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της ΕΣΚ επιπλέον μέλη χωρίς να έχουν ΦΕΚ.

Είμεθα μια εκλεγμένη με επιστημονικά κριτήρια επιτροπή που εκπροσωπούμε τους φορείς μας με ΦΕΚ. Τέτοιες πολιτικές παρεμβάσεις υποβαθμίζουν το ρόλο μας.

Εύχομαι καλή συνέχεια στο τόσο σημαντικό έργο που τόσο επιτυχημένα επιτελεί στο πρόσφατο σεισμό η ΕΣΚ.

Με Εκτίμηση

Καθηγητής Άκης Τσελέντης

Πρώην Δ/ντης Γεωδυναμικού».



Πηγή: skai.gr

