Σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Γιάννος Παπαντωνίου, καθώς όπως αποκαλύπτει ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δίνει μάχη με επιθετικό καρκίνο, ενώ σε ανακοίνωση σημειώνει πως «δεν είναι πολύ μακριά η ώρα του αποχαιρετισμού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του, κ. Δημητρακόπουλου:

«Ο Γιάννος Παπαντωνίου, ως δημόσιο πρόσωπο και πρώην Υπουργός, αισθάνεται την ανάγκη να ανακοινώσει στους συμπολίτες του, που υπηρέτησε για πολλά χρόνια από θέσεις ευθύνης, ότι δεν είναι πολύ μακριά η ώρα του αποχαιρετισμού. Ο Γιάννος προσεβλήθη από επιθετικό καρκίνο του προστάτη, που συνδυάστηκε με σοβαρό πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο τον οδήγησε σε πολύωρες διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις και σε αναπηρική καρέκλα, ελπίζουμε προσωρινά.

Αναλγητικό στους πόνους του είναι η σκέψη ότι κατέρρευσε η πολιτικά χειραγωγούμενη ποινική δίωξη σε βάρος του, το 2017. Βάλσαμο στις πληγές η ομόφωνη αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Η ιστορία θα γράψει ότι ο Γιάννος Παπαντωνίου ήταν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, όταν η χώρα μας υιοθέτησε ως εθνικό νόμισμα το ευρώ, που θωράκισε ιστορικά την οικονομία μας. Η Ελληνική Δικαιοσύνη καταδίκασε τους πολιτικούς καθοδηγητές των ποινικών διώξεων εκείνης της ζοφερής περιόδου. Η άφθονη πολιτική λάσπη εκείνης της εποχής εξαφάνισε τους παραγωγούς της».



