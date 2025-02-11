Πηγές υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για παραίτηση Τσελέντη: Οι ατζέντες του καθενός δεν αφορούν κανέναν

«Οι προσωπικές ατζέντες του καθενός, τέτοιες στιγμές, δεν πρέπει να αφορούν κανέναν», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφορικά με την παραίτηση, με αιχμές, του Άκη Τσελέντη από την Εθνική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου.

Συγκεκριμένα, οι πηγές του υπουργείου αναφέρουν: «Η σύνθεση και η λειτουργία της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου, όπως και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου είναι απολύτως νόμιμες και έχουν ως κυρίαρχα κριτήρια την επιστημονική και ενδελεχή εξέταση των φαινομένων και εν συνεχεία την πληρέστερη και ακριβέστερη ενημέρωση των πολιτών. Δεν πρόκειται να υπεισέλθουμε και να σχολιάσουμε τίποτα άλλο. Οι προσωπικές ατζέντες του καθενός, τέτοιες στιγμές, δεν πρέπει να αφορούν κανέναν».

Η ανάρτηση Τσελέντη

Νωρίτερα, ο κ. Τσελέντης ανακοίνωσε πως απέστειλε επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, Ευθύμιο Λέκκα και στον γγ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου.

Στην επιστολή παραίτησής του, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν μπορεί να δεχθεί «να επιβάλλεται αυθαιρέτως από την πολιτική ηγεσία να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της ΕΣΚ επιπλέον μέλη χωρίς να έχουν ΦΕΚ».

Η ανάρτησή του:

«Παραθέτω επιστολή παραίτησης μου:

Προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου Καθηγ. κ. Λέκκα και κ. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Αξιότιμοι κ. Πρόεδρε και κ. Γενικέ, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από την Εθνική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, δια τον λόγο ότι δεν μπορώ να δεχθώ να επιβάλλεται αυθαιρέτως από την πολιτική ηγεσία να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της ΕΣΚ επιπλέον μέλη χωρίς να έχουν ΦΕΚ.

Είμεθα μια εκλεγμένη με επιστημονικά κριτήρια επιτροπή που εκπροσωπούμε τους φορείς μας με ΦΕΚ. Τέτοιες πολιτικές παρεμβάσεις υποβαθμίζουν το ρόλο μας.

Εύχομαι καλή συνέχεια στο τόσο σημαντικό έργο που τόσο επιτυχημένα επιτελεί στο πρόσφατο σεισμό η ΕΣΚ.

Με Εκτίμηση

Καθηγητής Άκης Τσελέντης

Πρώην Δντης Γεωδυναμικού».



