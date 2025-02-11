Τραγωδία εκτυλίχτηκε πριν από λίγες ώρες σε περιοχή της Πρέβεζας, με έναν 85χρονο κτηνοτρόφο να εντοπίζεται νεκρός, αφού ένα κριάρι του επιτέθηκε θανάσιμα.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα της Δευτέρας. Όταν ο γιος του ηλικιωμένου πήγε στο μαντρί, βρήκε τον πατέρα του σε πολύ άσχημη κατάσταση, με πολλαπλά χτυπήματα από το κριάρι.

Χρειάστηκε να επέμβει μάλιστα και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ καθώς το ζώο ήταν σε έξαλλη κατάσταση.

Ο άτυχος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.





Πηγή: skai.gr

