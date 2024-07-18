Παπαστεργίου: Προς επέκταση συγκατάθεσης μέσω του gov.gr wallet και για ενοικίαση IX, εγγραφή παιδιού σε παιδικό σταθμό

Για την πρώτη εφαρμογή της παροχής της συγκατάθεσης των πολιτών για άντληση των δεδομένων τους όσον αφορά στη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος στο gov.gr wallet μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, στα Παραπολιτικά FM.

Συγκεκριμένα έκανε λόγο για πολλά βήματα που θα γίνουν όπως «η ενοικίαση αυτοκινήτων, leasing αυτοκινήτων αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών να βάλουμε τα πιο 10 δημοφιλή πιστοποιητικά ( πχ πιστοποιητικό γέννησης, οικογενειακής κατάστασης) ώστε απλά τα δεδομένα μας να διακινούνται με την άδειά μας. Αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στο 2024». Ο υπουργός τόνισε ότι σχεδιάζεται να απλοποιηθούν και περισσότερο πολύπλοκες διαδικασίες, όπως η εγγραφή ενός παιδιού στον παιδικό σταθμό ή η αίτηση για voucher σε παιδικό σταθμό. «Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις τα έγγραφα είναι πολύ περισσότερα, στόχος είναι η συναίνεση να πάει και σε αυτό το επίπεδο».

Όσον αφορά στην εφαρμογή My Coast gov.gr η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να προχωρήσουν σε καταγγελία για τις παραλίες, για παρανομίες με ομπρέλες και ξαπλώστρες ο κ. Παπαστεργίου τη χαρακτήρισε δημοφιλή, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η εφαρμογή μας επιτρέπει να ξέρουμε αν η παραλία στην οποία βρισκόμαστε και ο χώρος όπου καταλαμβάνουν ξαπλώστρες και ομπρέλες είναι νόμιμα κατειλημμένος ή όχι. Οι καταγγελίες είναι κοντά στις 20 χιλιάδες, οι υπηρεσίες κυρίως ξεκινάνε από τα νησιά που είναι πιο δημοφιλή αλλά και από εκεί πέρα με την βοήθεια της τεχνολογίας προσπαθούμε να απελευθερώσουμε ακτές».

Σχετικά με τη βοήθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αναβαθμιστούν ψηφιακά ο υπουργός ανακοίνωσε ότι αν και ΄τρέχουν' ήδη πολλά εργαλεία από τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει ακόμη ένα εργαλείο ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν υποδομές και λογισμικό για να μπούνε και εκείνες στην επόμενη. Τέλος αναφέρθηκε και στην ψηφιοποίηση του του Κτηματολόγιου τονίζοντας ότι έχει προχωρήσει πολύ, καθώς «περισσότερο από 50% των διαδικασιών στα μεγάλα κτημοτολογικά γραφεία Θεσσαλονίκης, Αθήνας γίνονται ψηφιακά. Θέλει ωστόσο ακόμη δουλειά».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.