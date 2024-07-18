Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στο Τρίλοφο Θεσσαλονίκης με διάσπαρτες εστίες να σιγοκαίνε ανάμεσα στα σπίτια. Οι φλόγες μπήκαν νωρίτερα στις αυλές σπιτιών με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς και μία αποθήκη.

Δείτε φωτογραφίες:

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 ώστε οι κάτοικοι αρχικά να είναι σε επιφυλακή, ενώ ακολούθησαν 2 ακόμη μηνύματα από το 112 ώστε οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από το σημείο.

Η φωτιά κατάκαψε κατάφυτη περιοχή όπου βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες.

Όπως είπε ο Κοσμάς Τσίλιας, Πρόεδρος Κοινότητας Τριλόφου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, οι εστίες είναι διάσπαρτες, ενώ η φωτιά καίει κοντά σε κατοικίες. Αναφέρθηκε επίσης και στον αέρα ο οποίος δυναμώνει κάτι το οποίο δυσχεραίνει το έργο της πυροσβεστικής. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ο αέρας έχει κάπως υποχωρήσει βοηθώντας το έργο των πυροσβεστών.

Από την πλευρά του ο Νίκος Κουλέτας, Πρόεδρος Πλαγιαρίου είπε ότι 4-5 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

Πυροσβέστες και εθελοντές κατέβαλαν προσπάθεια να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες ώστε να σταματήσουν τις φλόγες πριν απειλήσουν περισσότερα σπίτια, κάτι που είναι δύσκολο, όμως, καθώς δεν υπάρχει αρκετός χώρος, δεδομένου ότι τα οικόπεδα είναι το ένα δίπλα στο άλλο.

Παράλληλα, μιλώντας ο κ. Κουλέτας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ δήλωσε ότι εντοπίστηκαν νωρίτερα γκαζάκια στο Λιβάδι Θέρμης.

Για την ώρα στο σημείο επιχειρούν μόνο εναέρια μέσα.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες 2 ομάδες δασοκομάντος, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κέα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην Κέα.

Λίγο μετά τις 14.30 οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Καστελάκια και Κούνδουρος κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Ποίσσες Κέας.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις αλλά και εναέριες και συγκεκριμένα, 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και ένα σούπερ πούμα που μετέφερε ομάδα δασοκομάντος.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ποίσσες, στη νήσο Κέα. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2024

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2024

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Σοφικό

Ειδικότερα, βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο Σοφικό Κορινθίας με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο ενώ από το πρώτο φως της ημέρας στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα με ρίψεις νερού. Ειδικότερα συνεχίζουν της μάχη της κατάσβεσης 140 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος και 37 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου από ΓΕΕΘΑ και ΟΤΑ, καθώς και εθελοντές.

Πυροσβέστης υπέστη καρδιακό επεισόδιο - 3 τραυματίστηκαν

Στο μεταξύ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς ένας πυροσβέστης υπέστη καρδιακό επεισόδιο και τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, πυροσβέστης με καταγωγή από το Σοφικό Κορινθίας, ο οποίος επιχείρησε μαζί με τους συναδέλφους του εθελοντικά καθώς δεν είχε βάρδια, υπέστη καρδιακό επεισόδιο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής. Οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Ειδικότερα, επρόκειτο για έναν επιπυραγό με θλαστικά τραύματα από πτώση, έναν αρχιπυροσβέστη με κάταγμα στο χέρι και έναν εποχικό πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα στο χέρι και στο πρόσωπο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11.42 την Τετάρτη και αναπτύχθηκε σε πυκνή δασική έκταση, δίπλα στην εθνική οδό Επιδαύρου - Κορίνθου.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι μήνυμα από το 112 ήχησε στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την πυρκαγιά πραγματοποιήθηκε συντονιστική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρήτης και Πολιτικής Προστασίας, χθες το απόγευμα, υπό τον υπουργό Βασίλη Κικίλια. Στη σύσκεψη μετείχαν μεταξύ άλλων συναρμόδιων υπουργείων, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛΑΣ και του Στρατού, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Φωτιά σε δασική έκταση στη Δράμα - «Σηκώθηκαν» ελικόπτερα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε από χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στη Δράμα στην περιοχή Σίτνα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σίτνα Δράμας. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 7η ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2024

Υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιά στη Σαλαμίνα

Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα, ενώ επιχείρησε και 1 ελικόπτερο.

18/07/2024, Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα, ενώ επιχείρησε και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2024

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας

Σημειώνεται ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής

- Περιφέρεια Πελοποννήσου

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ Έβρου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Ξάνθης)

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)

- Περιφέρεια Κρήτης

Παράλληλα η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

