Ποινή κάθειρξης 13 ετών, όπως και το πρωτόδικο δικαστήριο, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο στον 40χρονο προπονητή ιστιοπλοΐας για κατάχρηση ανήλικης αθλήτριας σε ασέλγεια το διάστημα 2010 έως το 2013.

Με την ενήλικη πλέον αθλήτρια απούσα σήμερα από την δικαστική αίθουσα, το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα ένοχο χωρίς ελαφρυντικά, όπως και πρωτόδικα, τον 40χρονο σήμερα κατηγορούμενο, για κατάχρηση ανηλίκου και αθώο κατά πλειοψηφία για βιασμό (6 προς 1) με μειοψηφία της προέδρου η οποία έκρινε πως υπήρχε μία πράξη βιασμού.

Το δικαστήριο έκρινε πως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, το γεγονός ότι ο 40χρονος για μεγάλο διάστημα τελούσε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο αλλά και τη στάση του μετά την πράξη, κι αποφάσισε ομόφωνα να μην μειώσει την πρωτόδικη ποινή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πρόεδρος Σοφία Λιγνού «ο κατηγορούμενος δήλωσε μετανιωμένος, μας είπε ότι "το έκανα αλλά".. Το "αλλά" ακυρώνει την μεταμέλεια. Το "αλλά" δηλώνει "με δικαιολογώ"».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προέδρου για την απόφαση του ΜΟΕ επί της ενοχής, το δικαστήριο απασχολήθηκε έντονα σχετικά με την κατηγορία του βιασμού: «Ο βιασμός μας απασχόλησε ιδιαίτερα. Οι πράξεις αυτές δεν γίνονται ποτέ όταν είναι άλλοι μπροστά, είναι πράξεις που γίνονται κρυφά. Ο δράστης είναι μόνος του με το θύμα. Πώς θα βγάλουμε λοιπόν εμείς ότι έγινε πράξη χωρίς άλλο μάρτυρα; Έχουμε το λόγο του ενός εναντίον του άλλου. Δεν έχουμε ιατροδικαστικές εκθέσεις ή εκτιμήσεις, αλλά μόνο αυτό που λένε ο ένας και ο άλλος.Έχουμε έναν κατηγορούμενο που από την πρώτη στιγμή σχεδόν, λέει τα ίδια πράγματα και την παθούσα που κατά τις καταθέσεις της μπερδεύεται ως προς το χρόνο ή τον τόπο. Πιστεύουμε ότι κανείς δεν λέει την πλήρη αλήθεια… Όμως κάθε αμφιβολία είναι υπέρ του κατηγορούμενου στο δίκαιο μας. Όταν γίνεται μια δίκη ο κατηγορούμενος είναι αυτός που είναι στη "γωνία". Πρέπει να το κάνουμε αυτό σε κάθε δίκη γιατί δεν ξέρουμε πότε θα βρεθούμε εμείς στην ίδια θέση. Πρέπει νατο διαφυλάττουμε αυτό! Απαιτείται να είμαστε απολύτως βέβαιοι για να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο».

Σημειώνεται ότι η υπόθεση είχε φτάσει το 2020 στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο του ελληνικού #metoo όταν η, ενήλικη πλέον, αθλήτρια κατήγγειλε όσα ισχυρίζεται ότι υπέστη από τον τότε προπονητή της, σε ηλικία μικρότερη των 14 ετών. Ο κατηγορούμενος σε πρώτο βαθμό έχει καταδικασθεί στην ίδια ποινή κάθειρξης, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα για κατάχρηση ανηλίκου, ενώ έχει αθωωθεί για βιασμό. Η πράξη αυτή ωστόσο κρίθηκε ξανά στο Εφετείο, μετά από εισαγγελική έφεση στο αθωωτικό σκέλος της πρωτόδικης απόφασης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο κατηγορούμενος επέστρεψε στην φυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

