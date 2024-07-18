Καύσωνα τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή θα έχουν οι περισσότερες περιοχές της χώρας με τον υδράργυρο να δείχνει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα υπάρξει μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, τόσο στις μέγιστες όσο και στις ελάχιστες τιμές της στις περισσότερες τιμές της χώρας και μόνο τοπικά, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας απεικονίζονται με πορτοκαλί χρωματικό δείκτη, βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήματος Meteoalarm της Eumetnet

Επισημαίνεται ότι:

Α. στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της και

Β. σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες θα κυμαίνονται στις περισσότερες αστικές περιοχές περί τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

1. Την Πέμπτη (18-7-2024) η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας τους 41 με 42 και τοπικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

δ. στην Αττική και το νομό Θεσσαλονίκης τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

2. Την Παρασκευή (19-7-2024) η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου.

β. στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

δ. στην Αττική και το νομό Θεσσαλονίκης τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Μετά το μεσημέρι της Παρασκευής και κυρίως τις απογευματινές ώρες στη βόρεια χώρα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

3. Το Σάββατο (20-7-2024) από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν στη βόρεια χώρα μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β. στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

δ. στην Αττική τους 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς και στο νομό Θεσσαλονίκης τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

4. Την Κυριακή (21-7-2024) η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 και τοπικά στα κεντρικά και τα νότια τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Σε καθημερινή βάση θα γίνεται επαναπροσδιορισμός των θερμοκρασιών. Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ:

http://www.emy.gr/emy/el/forecast/deltia_kairou/geniki_prognosi

