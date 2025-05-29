Η οργή του Εισαγγελέα της Έδρας στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, Ανδρέα Καραφλού, κατά της προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα, ανέβασε για άλλη μία φορά τους τόνους στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη κατηγορούμενου για δύο απόπειρες βιασμών, λέγοντας «Πως λέγεται αυτή η κυρία; Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου;».

Χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη και προσβλητική» την εγκύκλιο που είχε εκδώσει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, με αφορμή ερώτηση που είχε υποβάλει ο ίδιος σε καταγγέλλουσα, ο Εισαγγελέας της Έδρας του ΜΟΕ κ. Καραφλός εξαπέλυσε επίθεση τόσο κατά της κ. Κλάπα όσο και κατά της προέδρου του δικαστηρίου.

Ο κ. Καραφλός έντονα φορτισμένος έδωσε απάντηση στην εγκύκλιο που είχε εκδώσει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου στην οποία γινόταν αναφορά σε «επιτακτική ανάγκη για υψηλού επιπέδου συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών προκειμένου να εμπεδωθεί η δημόσια εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη».

Η αναφορά είχε εκδοθεί μετά από αρνητικά σχόλια στον Τύπο, για την ερώτηση του εισαγγελικού λειτουργού προς καταγγέλλουσα τον Πέτρο Φιλιππίδη, σχετικά με το είδος εσωρούχου που φορούσε την ημέρα της κρινόμενης απόπειρας βιασμού της.

«Η παρέμβασή της ήταν απαράδεκτη και άκρως συκοφαντική, άκρως προσβλητική. Πως λέγεται αυτή η κυρία; Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου; Επιφυλάσσομαι να ασκήσω τα δικαιώματα μου. Η κυρία δεν ήξερε καν την υπόθεση» είπε ο Εισαγγελέας προκαλώντας το σχόλιο του συνηγόρου του κατηγορούμενου, Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

Δημητρακόπουλος: Αξία της δίνετε, μην ταράζεστε. Η μισή Ολομέλεια την καταδίκασε.

Εισαγγελέας: Ποια μισή Ολομέλεια.. όλους τους ξέρω!

Ο Εισαγγελέας έστρεψε τα πυρά του και κατά της προέδρου του ΜΟΕ, λέγοντάς της, πως έχει ευθύνη για την πίεση που δέχεται ο ίδιος: «Δεν είναι δυνατόν να μην μπορώ να κάνω τέτοιες ερωτήσεις. Μα είναι δυνατόν να έρχεται κάποιος εδώ μετά από 20 χρόνια και να λέει ότι βιάστηκε και εγώ να μη μπορώ να ρωτήσω; Να κάνω τη δουλειά μου και να δέχομαι bullying;

Πρόεδρος: Σας παρακαλώ ηρεμήστε. Τι είναι αυτά τα πράγματα;

Εισαγγελέας: Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή και επιφυλάσσομαι να ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου.

Δημητρακόπουλος: Έγινε ευθεία παρέμβαση της προέδρου του Αρείου Πάγου σε ποινική δίκη.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

