Νίκος Παπαδόπουλος: Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας της «Νίκης»

Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος Νίκη τέθηκε και επίσημα ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταία πράξη πριν το οριστικό διαζύγιο αποτέλεσε η άρνηση του βουλευτή την περασμένη εβδομάδα να υπογράψει την πρόταση νόμου του κόμματος σχετικά με τον «Προσωπικό Αριθμό των πολιτών», γεγονός που ερμηνεύθηκε ως αυτονόμηση του βουλευτή. Μάλιστα όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, ο κ. Παπαδόπουλος δεν αποδεχόταν τη δομή του κόμματος αλλά και τις πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου, ζητώντας επανάληψή του. Η Νίκη αριθμεί πλέον εννέα βουλευτές ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 23.

Ο πρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Νατσιός απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη επιστολή με την οποία γνωστοποιεί την αποπομπή του βουλευτή από τη Νίκη.

Η επιστολή αναγνώστηκε στην Ολομέλεια.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον βουλευτή o οποίος είχε προκαλέσει επεισόδια βανδαλίζοντας πίνακες στην Εθνική Πινακοθήκη πριν από κάποιος μήνες. Έκτοτε ακολούθησε ένας δημόσιος «πόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ του ιδίου και του κόμματος, με τον κ. Παπαδόπουλο να καταγγέλλει απόφαση αποκλεισμού των αναρτήσεών του από το κόμμα και τη Νίκη να απαντά για «περίεργη απαίτηση να αναρτώνται στα Μέσα Επικοινωνίας του Κινήματος, συνεντεύξεις του στις οποίες ο ίδιος εκφέρει απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον θεσμών του Κινήματος, του Συνεδρίου και του δημοκρατικά εκλεγμένου Βουλευτηρίου».

Στη σημερινή του ανακοίνωση το κόμμα ζητά από τον Νίκο Παπαδόπουλο να παραδώσει την έδρα του στη Β΄ Θεσσαλονίκης «στο Κίνημα χάρη στο οποίο εξελέγη ιδίως μετά την τοποθέτησή του ως πρώτο στη λίστα στις εκλογές του Ιουνίου του 2023».

Σύμφωνα με τη Νίκη, το τελευταίο διάστημα ο κ.Παπαδόπουλος είχε προβεί σε αρκετές διασπαστικές δράσεις, ενώ είχε διαφοροποιηθεί σε σημαντικές αποφάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Επιπλέον, κατά παράβαση του άρθρου 9.1 του Καταστατικού, ο κ.Παπαδόπουλος, τόσο σε εσωτερικές ομάδες του Κινήματος, όσο και δημόσια είχε επιτεθεί με συκοφαντίες και απρεπείς χαρακτηρισμούς στον Πρόεδρο και στα μέλη του Βουλευτηρίου, ενώ δεν αποδέχεται το Συνέδριο, το Καταστατικό και τα εκλεγμένα Όργανα του Κινήματος.

Η ανακοίνωση της Νίκης αναλυτικά

«Με απόφαση του Προέδρου και του Διαρκούς Βουλευτηρίου της ΝΙΚΗΣ, ενεργοποιώντας το άρθρο 9.4 του Καταστατικού, το οποίο αναφέρεται στην απώλεια ιδιότητας μέλους σε πρόσωπα που έχουν υποπέσει σε σημαντικά παραπτώματα, αναστέλλεται προσωρινά η ιδιότητα μέλους από το Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα «ΝΙΚΗ», του βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης κ.Νικολάου Παπαδόπουλου. Την έγκριση της τελικής κρίσης επί της ποινής την διατηρεί η Επιτροπή Δεοντολογίας, στην οποία θα κληθεί άμεσα ο βουλευτής να απολογηθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 6.2 του Καταστατικού: «κάθε βουλευτής ή ευρωβουλευτής της ΝΙΚΗΣ, οφείλει να σέβεται τον κανονισμό της Κ.Ο., τις αρχές και τους στόχους του Κινήματος και να απέχει από διασπαστικές δράσεις ή διαφοροποιήσεις σε θέματα για τα οποία έχει ήδη ληφθεί απόφαση από τα Όργανα του Κινήματος». Το τελευταίο διάστημα ο κ.Παπαδόπουλος είχε προβεί σε αρκετές διασπαστικές δράσεις, ενώ είχε διαφοροποιηθεί σε σημαντικές αποφάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Επιπλέον, κατά παράβαση του άρθρου 9.1 του Καταστατικού, ο κ.Παπαδόπουλος, τόσο σε εσωτερικές ομάδες του Κινήματος, όσο και δημόσια είχε επιτεθεί με συκοφαντίες και απρεπείς χαρακτηρισμούς στον Πρόεδρο και στα μέλη του Βουλευτηρίου, ενώ δεν αποδέχεται το Συνέδριο, το Καταστατικό και τα εκλεγμένα Όργανα του Κινήματος.

Τέλος επειδή σε συνέχεια του άρθρου 6.2, σημειώνεται ότι: «ο βουλευτής αναγνωρίζει την ουσιώδη συνδρομή του Κινήματος προκειμένου να εκλεγεί και δεσμεύεται σε περίπτωση διαγραφής του από το Κίνημα λόγω παραβιάσεως των καταστατικών του υποχρεώσεων ή των αρχών της ΝΙΚΗΣ να θέσει την έδρα του στη διάθεση του Κινήματος», αναμένουμε από τον κ.Παπαδόπουλο να παραδώσει την έδρα του στο Κίνημα χάρη στο οποίο εξελέγη ιδίως μετά την τοποθέτησή του ως πρώτο στη λίστα στις εκλογές του Ιουνίου του 2023».

