Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου, ο άνθρωπος που παρουσίασε το πρωί της Πέμπτης το πόρισμα του Οργανισμού για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Αρχικά, επανέλαβε ότι αν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717, πιθανότατα δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα. «Ήταν ένας από τους συμβάλλοντες παράγοντες η μη ολοκλήρωση της 717», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ενώ απαντώντας για την ασφάλεια των τρένων σήμερα, δήλωσε:

«Ο σιδηρόδρομος γενικά παγκοσμίως είναι το ασφαλέστερο από τα μέσα μεταφοράς, ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερον, ο σιδηρόδρομος σήμερα είναι ασφαλέστερος από ό,τι ήταν το 2023, που όπως αποδεικνύεται δεν ήταν ασφαλής. Τρίτον, ο σιδηρόδρομος ακόμη και σήμερα πρέπει να βελτιωθεί, για αυτό βγάλαμε 17 συστάσεις, η πλειοψηφία εκ των οποίων απευθύνεται σε ελληνικούς παράγοντες. Αν εφαρμοστούν οι συστάσεις, ο σιδηρόδρομος θα είναι ασφαλής. Δεν είναι στο επιθυμητό ακόμα επίπεδο ασφάλειας».

«Υποστελεχωμένη η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή»

Ερωτηθείς για το αν πριν 2 χρόνια έπρεπε να λειτουργούν τα τρένα, ο κ. Παπαδημητρίου απάντησε ότι «τότε θα έπρεπε να διορθωθούν επειγόντως κάποια πράγματα, καθώς τα τρένα όπως λειτουργούσαν, ήταν λάθος ότι λειτουργούσαν, εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι ήταν επικίνδυνα».

«Η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή, περιγράφεται στο πόρισμα πόσο υποστελεχωμένη είναι, είχε 3 άτομα στον τομέα της ασφάλειας να κάνουν όλη αυτήν τη δουλειά. Πιστοποιητικά ασφαλείας δεν έδινε μόνο η ΡΑΣ, έδινε και ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, με στοιχεία που δίναμε εμείς, αλλά και με ανοιχτά σημεία και πενταετές πιστοποιητικό. Δεν μπορείς να δίνεις σε κάποιον τέτοιο πιστοποιητικό και να του λες ότι πρέπει να φτιάξει αυτά χωρίς σαφές χρονικό περιθώριο. Είναι δηλαδή πολυεπίπεδες οι αβελτηρίες του συστήματος που άφησαν αυτό το φρικτό δυστύχημα να συμβεί, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι:

«Εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε σαν Οργανισμός, χωρίς να έχουμε 15 πραγματογνώμονες, δεν είχαμε 25 άτομα προσωπικό. Ήταν 3 διερευνητές, δυο εξειδικευμένοι δηλαδή κι ένας ανειδίκευτος, και δυο στελέχη του ΕΡΑ, όπου οι άνθρωποι δούλεψαν νυχθημερόν για έναν χρόνο να βγάλουν την ακτινογραφία του ελληνικού σιδηροδρόμου, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια εξήγηση που την οφείλουμε σε όλους και να βελτιώσουμε το σύστημα. Αυτή είναι η δουλειά μας, να μη σκοτωθεί ούτε ένας άνθρωπος στους σιδηροδρόμους».

Ως προς το άγνωστο υλικό που αναφέρεται στο πόρισμα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ τόνισε πως υπήρξε ανάφλεξη, άρα είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ποια ήταν αυτή η ουσία. «Και η αλλοίωση εκεί στον χώρο και η καθυστέρηση των δειγμάτων να περισυλλεγούν συνέβαλαν στο να μην έχουμε εικόνα», είπε.

Πηγή: skai.gr

