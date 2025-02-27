Το επίσημο πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ΕΟΔΑΣΑΑΜ, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ρίχνει φως στις συνθήκες της σύγκρουσης και της έκρηξης, αποκλείοντας ορισμένα σενάρια και αναδεικνύοντας σοβαρές παθογένειες στη λειτουργία των ελληνικών σιδηροδρόμων.

Δεν δικαιολογείται η έκρηξη από τα έλαια σιλικόνης

Αυτό που επισημαίνει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ στο πόρισμά του είναι ότι από τον εξοπλισμό των τρένων, το τροχαίο υλικό όπως το αποκαλεί, και το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν δικαιολογείται η έκρηξη που έχει καταγραφεί στα βίντεο. Επίσης, οι ερευνητές του ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν υιοθετούν την εκδοχή περί ελαίων σιλικόνης, δηλαδή τα λάδια των μετασχηματιστών.

Μάλιστα στο πόρισμα υπάρχει μία χαρακτηριστική φωτογραφία που δείχνει τη μηχανή του Intercity 62, η οποία έχει καταστραφεί λόγω της σύγκρουσης αλλά δεν είναι καμένη. Μέσα σε αυτή τη μηχανή υπάρχουν τα έλαια σιλικόνης και συνεπώς εάν είχαν προκαλέσει τη φωτιά, η μηχανή θα είχε καεί.

Τι μπορεί να προκάλεσε τη φωτιά

Τα στελέχη του ΕΟΔΑΣΑΑΜ πιθανολογούν ότι πρόκειται για μία καύσιμη ύλη, το είδος της οποίας δεν προσδιορίζουν γιατί μεταξύ άλλων δεν μπόρεσαν να κάνουν δειγματοληψία από το σημείο.

Αυτό το επιχείρημα ενισχύουν και φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο πόρισμα στη σελίδα 40. Με βάση, λοιπόν, τα βίντεο που έχουν καταγράψει τη στιγμή της έκρηξης έχουν προσδιορίσει ότι η σημειώθηκε στο πίσω μέρος της μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας και το μπροστά μέρος από το πρώτο βαγόνι πλατφόρμα.

Μάλιστα, φωτογραφίες από το σημείο μετά το δυστύχημα δείχνουν ότι από το βαγόνι πλατφόρμα λείπει το μισό, έχει εξαϋλωθεί συνεπεία της έκρηξης.

Το ίδιο εύρημα παρατηρείται και στο πίσω μέρος της μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας από την οποία λείπει επίσης ένα μέρος. Άρα ως ενίσχυση ότι η φωτιά προκλήθηκε από κάποια άγνωστη καύσιμη ύλη, η οποία ήταν τοποθετημένη εκεί παραθέτουν τα συγκεκριμένα ευρήματα.

Έλλειψη συντονισμού και χάος

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση μετά το δυστύχημα φαίνεται ότι επικράτησε ένα χάος επειδή δεν είχε συγκροτηθεί σε σώμα ο ΕΔΟΑΣΑΑΜ ο οποίος θα είχε την εποπτεία και την τεχνογνωσία για να εποπτεύσει μία τέτοια έρευνα αλλά και γιατί οι φορείς που ενεπλάκησαν, η πυροσβεστική και η αστυνομία το διαχειρίστηκαν σαν ένα απλό τροχαίο. Απεγκλώβισαν τους επιβάτες, μετέφεραν σε άλλο σημείο τα συντρίμμια ενώ έδειξαν και μια σπουδή να αποκαταστήσουν το σημείο του δυστυχήματος.

Ωστόσο, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στα τροχαία που δεν μπορεί κανείς να προσεγγίσει το σημείο του δυστυχήματος, στην προκειμένη περίπτωση μπορούσε όποιος ήθελε να εισέλθει στον χώρο. Οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης δεν είχαν συντονισμό με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμες πληροφορίες.

Στο ερώτημα εάν υπήρξε πολιτική παρέμβαση, ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου, είπε ότι πρόκειται για λάθη που σημειώθηκαν λόγω της έλλειψης εμπειρίας στη διαχείριση που αφορούσαν ωστόσο το επικοινωνιακό κομμάτι, δηλαδή να τακτοποιηθεί ο χώρος στον οποίο είχε συμβεί το δυστύχημα.

Εικόνα διάλυσης στον σιδηρόδρομο – Οι παθογένειες

Το πόρισμα αναδεικνύει τις χρόνιες αδυναμίες του ελληνικού σιδηροδρόμου, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην Ευρώπη όσον αφορά τις επενδύσεις και τον αριθμό προσωπικού στον κλάδο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται:

Στη μη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών και της τηλεδιοίκησης

Στη μη εφαρμογή της σύμβασης 717

Στην ανεπαρκή εκπαίδευση του σταθμάρχη, ο οποίος είχε μόλις ένα μήνα εμπειρίας αντί του ελάχιστου ενός έτους που προτείνουν οι σιδηροδρομικοί

Στο λάθος του μηχανοδηγού που δεν ζήτησε διευκρινίσεις, όπως ορίζει ο κανονισμός, για την αλλαγή ρεύματος της αμαξοστοιχίας.

