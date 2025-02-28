«Ξεκινήσαμε την έρευνα χωρίς βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας» δήλωσε στο ΕΡΤΝews o Χρήστος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Μιλώντας για τη διερεύνηση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη και το ρόλο του φορέα τόνισε ότι ο οργανισμός «έπρεπε να υπάρχει από το 2004 και δημιουργήθηκε το 2023».

Σχολιάζοντας το πόρισμα που δημοσιεύθηκε χθες, μια μέρα πριν από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη σύγκρουση των δύο τρένων, είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν γνωρίζουμε πόσοι πέθαναν από τη φωτιά» ενώ όσον αφορά την παρουσία άγνωστης καύσιμης που προκάλεσε την πυρόμπαλα δήλωσε ότι «μέσω προσομοίωσης καταλήξαμε ότι υπήρξαν 2,5 τόνοι εύφλεκτου υγρού».

Παράλληλα ο κ. Παπαδημητρίου έκανε λόγο για ένα «αλαλούμ» που επικράτησε στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας λέγοντας ότι έγιναν πολλά λάθη ακόμα και από τους εισαγγελείς που ήταν στο σημείο επαναλαμβάνοντας ότι «δεν υπήρχε κάποια κεντρική εντολή για μπάζωμα». Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις», «τις πρώτες στιγμές δεν υπήρχαν πρωτόκολλα, επικρατούσε αλαλούμ μεταξύ πυροσβεστικής και αστυνομίας. Το πρώτο μέλημα ήταν να σωθούν οι άνθρωποι» σημειώνοντας στη συνέχεια ότι «στις 3 Μαρτίου έγιναν όλα λάθος στο πεδίο, όσον αφορά στη συλλογή των στοιχείων».

Αναφερόμενος στις έρευνες και στα αίτια του θανάτου των επιβαινόντων είπε ότι «ακόμα και ένας άνθρωπος να πέθανε από τη φωτιά, έπρεπε να το ερευνήσουμε».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών ανέφερε ότι «μέσω προσομοίωσης καταλήξαμε ότι υπήρξαν 2,5 τόνοι εύφλεκτου υγρού».

Παράλληλα, όπως είπε «εάν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717 θα υπήρχαν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημητρίου η έρευνα είναι ανοικτή. «Κάναμε τη δουλειά μας σαν να ήταν τα παιδιά μας στο τρένο», δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν βρήκε κάποια κεντρική εντολή για το μπάζωμα.

Mιλώντας για τα λάθη που έγιναν στις 28 Φεβρουαρίου 2023 δήλωσε: «Εκείνη τη βραδιά, ήταν λάθος ακόμα και η εργονομία του σταθμού. Το βράδυ ο σταθμάρχης ήταν μόνος του και απαντούσε ακόμα και σε τηλέφωνα κατοίκων».

