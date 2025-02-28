Συγκλονίζει η ανάρτηση της Αναστασίας Πλακιά, αδελφή της Θώμης και της Χρύσας και ξαδέλφη της Αναστασίας που έχασαν τη ζωή τους πριν ακριβώς δύο χρόνια στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Με λίγα λόγια και με μια φωτογραφία που είναι και οι τέσσερις μαζί, η Αναστασία Πλακιά γράφει:

«Το τελευταίο μας και παντοτινό μας καλοκαίρι. Απίστευτη αίσθηση ελευθερίας που τη νιώθεις πιο έντονα από ποτέ. Αντί να εκνευριστείς με την κίνηση στον δρόμο, όπως σου συνέβαινε άλλες φορές, βρίσκεις ευκαιρία να χορέψεις στο αυτοκίνητο στο άκουσμα ενός αγαπημένου σου τραγουδιού.

Κι όλα αυτά γιατί έχεις την “τύχη” να σου λείπει κάποιος άνθρωπος! 730 μέρες χωρίς εσάς. 730 μέρες λύπης, πόνου και οργής. 730 μέρες που μου λείπετε».

Η φωτογραφία που συνοδεύει την ανάρτηση είναι από το ξέγνοιαστο καλοκαίρι του 2022 που έμενε να είναι και το τελευταίο τους, όπου τα τέσσερα κορίτσια πόζαραν όλα μαζί χαρούμενα και τίποτα δεν προμήνυε το τραγικό τέλος που ακολούθησε.

