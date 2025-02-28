Λογαριασμός
Συνελήφθησαν 25 μέλη του Ρουβίκωνα που ανέβηκαν στην ταράτσα της Hellenic Train - Δείτε βίντεο

Δεν αντιλήφθηκε κανείς τα μέλη του Ρουβίκωνα που ανέβηκαν στην ταράτσα και ανήρτησαν πανό για τα Τέμπη - Επενέβησαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ - Συνελήφθησαν 25 άτομα

UPDATE: 13:03
Ρουβίκωνας

Μέλη του Ρουβίκωνα ανέβηκαν χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς το πρωί της Παρασκευής στην ταράτσα του κτιρίου της Hellenic Train, στη λεωφόρο Συγγρού και ανήρτησαν πανό για τα Τέμπη που γράφει «μέχρι τέλους», και «δολοφόνοι» ενώ άναψαν και καπνογόνα. 

Άνδρες της ΟΠΚΕ και της ΔΡΑΣΗΣ εισήλθαν στο κτίριο και προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά 25 ατόμων. Σε βάρος τους, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Παρά το γεγονός πως τα γραφεία της Hellenic Train, ήταν από νωρίς περικυκλωμένα από αστυνομικές δυνάμεις για την αποφυγή επεισοδίων, τα μέλη της ομάδας κατάφεραν να φτάσουν στο κτίριο από ταράτσα παρακείμενου κτιρίου.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

