Το ημερολόγιο έγραφε 18 Φεβρουαρίου το 2016, όταν έγινε γνωστός ο ξαφνικός θάνατος του 33χρονου τότε Παντελή Παντελίδη, μετά από τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Ένα θηριώδες τζιπ κινούνταν στον παράδρομο του παλιού αεροδρομίου που οδηγεί στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή του Ελληνικού. Μετέφερε τρεις ανθρώπους: τον Παντελή Παντελίδη, τη Μίνα Αρναούτη και τη Φρόσω Κυριάκου. Και εκείνη η διαδρομή έμελλε να σημαδέψει καθοριστικά και αμετάκλητα και τους τρεις επιβάτες του.

Δικαστικές διαμάχες διερευνούσαν χρόνια μετά, ποιος κρατούσε το τιμόνι του οχήματος σ’ αυτή τη μοιραία βόλτα, ποιος ήπιε και ποιος έφταιξε για όσα ακολούθησαν. Το όχημα διέγραψε μία τρελή πορεία, καρφώθηκε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα με ταχύτητα και αναποδογύρισε στη συμβολή της Βουλιαγμένης με την οδό Θράκης.

Η λαοθάλασσα στην κηδεία του

Εννέα χρόνια μετά, ο μύθος του 33χρονου ερμηνευτή μεγάλωσε και γιγαντώθηκε μαζί με κάποια ανέκδοτα τραγούδια του, που κυκλοφόρησαν. Όσο για το θρίλερ γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του στις δικαστικές αίθουσες, αυτό ήταν μια άλλη ιστορία, που προκάλεσε ποικίλα σχόλια, συζητήσεις και εκατέρωθεν αντιδράσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Ο χαρακτήρας, η διαδρομή και τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη έφτιαξαν μία πολύ ξεχωριστή ιστορία, που άγγιξε τα όρια του σύγχρονου θρύλου.

Μίνα Αρναούτη για τροχαίο Παντελίδη: «Δέχομαι μέχρι και σήμερα απειλές για τη ζωή μου»

Σίγουρα είναι κάτι που η ίδια η Μίνα Αρναούτη δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ. Πόσω μάλλον που από εκείνη την ημέρα έως και σήμερα όπως η ίδια δήλωσε έχει υποβληθεί σε 17 χειρουργεία για την αποκατάσταση των προβλημάτων που αντιμετώπισε από το μοιραίο τροχαίο.

Από τότε συνέβησαν πολλά και γράφτηκαν από περισσότερα για τα δύο κορίτσια, την Μίνα Αρναούτη και τη Φρόσω Κυριακού, που εκείνο το βράδυ διασκέδαζαν μαζί με τον Παντελή Παντελίδη και μπήκαν στο αυτοκίνητό του, όπως έχουν πει και στις καταθέσεις τους, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Εμένα καταστράφηκε η ζωή μου. Δεν πούλησα στα media το πρόβλημα που μου προκάλεσε το ατύχημα. Δέχομαι μέχρι και σήμερα απειλές για τη ζωή μου. Δεν έχω καταφέρει να σβήσω από το μυαλό μου την ημέρα του δυστυχήματος. Έχω μετατραυματικό στρες και φοβάμαι να ταξιδέψω» είπε το περασμένο καλοκαίρι η Μίνα Αρναούτη καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη «Πρωινό Σουσου» και συνέχισε:

«Η υγεία μου δεν μπορεί να αποκατασταθεί και να γίνει η ζωή μου όπως πριν. Μετά από 17 χειρουργεία παίρνω παυσίπονα πολλά βράδια για να κοιμηθώ. Στο ΚΕΠΑ μου έβγαλαν 43% αναπηρία».

Και φυσικά αναφέρθηκε και στο θέμα της αποζημίωσης που διεκδικεί: «Έχω αγωνία για την αποζημίωση. Δεν θέλω τα χρήματα για να κάνω διακοπές. Το δικαστήριο μου επιδίκασε λιγότερα από 90.000 ευρώ, δεν φτάνουν για τα 17 χειρουργεία που έχω κάνει».

Ενώ τόνισε: «Αυτό που λέω και δεν το πιστεύει κανείς είναι ότι ο Παντελής δεν φαινόταν μεθυσμένος. Αν δεν μείνω ευχαριστημένη από την απόφαση του δικαστηρίου, θα πάω στον Άρειο Πάγο και δεν θα δεχτώ με τίποτα για τον Γολγοθά που πέρασα να μην αποζημιωθώ γιατί έφαγα και τρομερό bullying - το μεγαλύτερο που έφαγα στη χώρα - μετά το δυστύχημα και μέχρι σήμερα.

Ιερόδουλη να ήμουν δεν δικαιούμαι εφόσον μπήκα σε ένα αμάξι αποζημίωση;».

Όσον αφορά αν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στην ίδια και την οικογένεια του Παντελίδη ανέφερε: «Δεν έχω μιλήσει ποτέ με την οικογένεια του Παντελή, δεν ήρθαν ποτέ να με συναντήσουν.

Εγώ δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτή την ιστορία, ενώ η οικογένεια Παντελίδη έχει πάρει από μένα 11.500 ευρώ, δικαίως τα πήρε, γιατί έτσι έβγαλε το δικαστήριο. Έχω κάνει αγωγή στην οικογένεια Παντελίδη για συκοφαντική δυσφήμιση, για δικές τους αναρτήσεις, κάτι κρεμάλες που έβαζε η μητέρα του Παντελή».

