Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι και οι γονείς τους μετά από επίθεση σε 14χρονο

Τέσσερις ανήλικοι, από 16 έως 17 ετών, συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι σε επεισόδιο σε βάρος 14χρονου στο Αγρίνιο, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες και σε 7 γονείς για παραμέληση εποπτείας.

Με προφορική εντολή του Εισαγγελέα τρεις εκ των ενηλίκων αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ οι υπόλοιποι πρόκειται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, αναφέρει το agrinionews.gr.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξε καταγγελία πως το βράδυ της Κυριακής στο Αγρίνιο πέντε ανήλικοι εξύβριζαν από κοινού τον 14χρονο ενώ ένας από τους αυτούς φέρεται να τον γρονθοκόπησε και να του προκάλεσε βλάβες στο μάτι. Το θύμα μεταφέρθηκε, συνοδεία του πατέρα του, στο Νοσοκομείο Αγρινίου για περίθαλψη.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της πρόκλησης σωματικών βλαβών και της εξύβρισης σε βάρος των ανηλίκων και της παραμέλησης σε βάρος των γονέων.

Πηγή: skai.gr

