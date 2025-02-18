Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική αύριο, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει το διοικητικό συμβούλιο του ΣΑΤΑ.

Συγκεκριμένα, τα ταξί τραβούν χειρόφρενο από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι τα εξής:

Ελεύθερη είσοδο των Ε.Δ.Χ. Ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες).

Να δοθεί λύση στο πρόβλημα της υποκλοπής έργου από εταιρίες με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό.

Να σταματήσουν οι παράνομες εκπτώσεις - προσφορές της Uber και της Bolt που παρανομούν σκόπιμα (δεν τηρούν το νόμιμο κόμιστρο που ορίζει η Πολιτεία) και εντείνουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Να εφαρμοστεί η τροπολογία που απαγορεύει την είσπραξη του κομίστρου από κάθε διαμεσολαβητική εταιρία (Ν. 4607/2019 άρθρο 75).

Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό. Αύξηση της ελάχιστης τιμής σύμβασης των Ε.Ι.Χ κατά 33%.

Ξεκάθαρο και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. Αστική μεταφορά κάνουν μόνο τα ταξί. Με το ταξί ο επιβάτης κάνει αστική μεταφορά. Με το Ε.Ι.Χ αγοράζει χρόνο για την μετακίνησή του. Η μεταφορά από ένα σημείο Α προς ένα σημείο Β είναι έργο που ανήκει στο ταξί.

Κατάργηση των επίμαχων διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου και άμεση εφαρμογή αφορολόγητου ορίου 12000 ευρώ.

Άρση της υποχρεωτικότητας ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων Ταξί μόνο μηδενικών ρύπων από το 2026. Η πρόταση μας είναι να μετατεθεί αυτή η υποχρέωση για το 2035.

Ελεύθερη ταξινόμηση πολυθέσιων Ε.Δ.Χ. Ταξί & μεταχειρισμένων 5ετίας.

Κατάργηση της φιξ τιμής αεροδρομίου.

Τέλος, το προεδρείο του ΣΑΤΑ «ζητά την έμπρακτη στήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας σε αυτό τον δίκαιο αγώνα. Παροτρύνουμε την ΠΟΕΙΑΤΑ και όλα τα σωματεία ταξί της χώρας να συμμετέχουν με οποιαδήποτε δράση στην απεργιακή κινητοποίηση της 19ης Φεβρουαρίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.