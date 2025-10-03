Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας μεταφέρεται ο Πάνος Ρούτσι για ιατρικές εξετάσεις.

Η μεταφορά γίνεται με δικό του όχημα, προκειμένου να προχωρήσει σε προληπτικές εξετάσεις, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία. Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι διανύει την 19η ημέρα απεργία πείνας, με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του, Ντένις που συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Σε σχέση με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, στην οποία αναφέρεται ότι «αρνήθηκε εκ νέου ιατροφαρμακευτική φροντίδα», ο Πάνος Ρούτσι απάντησε χθες Πέμπτη πως «δεν αρνήθηκα ιατρική βοήθεια, το ΕΚΑΒ με ρώτησε εάν χρειάζομαι κάτι και είπα ότι “είμαι μια χαρά”».

«Όσον αφορά την εκταφή του παιδιού μου – είναι 18 μέρες τώρα που βρίσκομαι εδώ πέρα– έχει δοθεί εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Περάματος να γίνει εκταφή. Το ξαναλέω: Δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για το τεστ DNA. Θέλουμε να υπάρχει δικός μας ιατροδικαστής, που δεν μας το επιτρέπουν. Υπάρχουν ώρες που αισθάνομαι πολύ εξαντλημένος, αλλά αντέχω. Δεν σταματάω, γιατί αυτό το χαρτί θα το πάρω οπωσδήποτε. Δικαίωμά μου είναι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου και θα το πάω μέχρι τέλους. Γιατί μού στερούν αυτό το δικαίωμα; Ας δώσουν το χαρτί, εάν νομίζουν ότι είναι “καθαροί”. Αν νομίζουν ότι θα φύγω από εδώ, κάνουν λάθος», επεσήμανε ακόμη.

