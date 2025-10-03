Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού: στο ανοδικό από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκηδόνα, και στο καθοδικό από τη Νέα Κηφισιά προς τη λεωφόρο Αθηνών σε μήκος 14 χιλιομέτρων λόγω 5 τροχαίων ατυχημάτων.

Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου από το ύψος του νοσοκομείου Αττικόν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Ουρές 2 χιλιομέτρων σημειώνονται στη λεωφόρο Σχιστού.

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί επίσης στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στις Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη λεωφόρο Βεΐκου από τη Γαλατσίου προς το Άλσος Βεΐκου, τα δυο ρεύματα Κηφισίας από Αμπελοκήπους προς Ψυχικό, κάθοδο Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, καθώς και στις λεωφόρους Δημοκρατίας, Φυλής και Αγίων Αναργύρων προς την πλατεία Αγίων Αναργύρων.

Πηγή: skai.gr

