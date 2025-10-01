ΕΚΑΒ για Πάνο Ρούτσι: Αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα

«Αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΕΚΑΒ για τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του, Ντένις που συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

«Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΕΚΑΒ και προσθέτει:

«Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα»

Σημειώνεται πως η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι αναβλήθηκε για την άλλη εβδομάδα.

Υπήρξε αίτημα της συνήγορου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για ορισμό τεχνικών συμβούλων. Το αίτημα έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και η εκταφή ορίστηκε να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

Νωρίτερα σήμερα, έγινε δεκτό και δεύτερο αίτημα εκταφής από την εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, με απόφαση της οποίας διατάχθηκε η εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη, γιου του Παύλου Ασλανίδη.

Η εισαγγελική παραγγελία αφορά αποκλειστικά την ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA, χωρίς να επεκτείνεται σε άλλες εξετάσεις για τα αίτια θανάτου, όπως είχε ζητήσει ο πατέρας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.