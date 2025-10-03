Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ομόνοια τα ξημερώματα

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, συμπλοκή μεταξύ τριών ατόμων σημειώθηκε στις 4:45 περίπου στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, κοντά στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να τραυματιστεί στον δεξί ώμο.
Η αστυνομία αναζητά 2 άτομα, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να είναι Έλληνας.
Ο άνδρας που τραυματίστηκε, ο οποίος είναι υπήκοος Αφγανιστάν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
Στο σημείο, και πιο συγκεκριμένα στην οδό Βηλαρά, η αστυνομία εντόπισε 2 κάλυκες.
