Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:22 και δύση ήλιου στις 19:05 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 43 λεπτά  

Εορτολόγιο

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς 

Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 19:05 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 43 λεπτά

Σελήνη 10.6 ημερών

