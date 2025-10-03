Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς
Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 19:05 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 43 λεπτά
Σελήνη 10.6 ημερών
- Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ομόνοια τα ξημερώματα
- Κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λήμνο - Live η πορεία του φαινομένου
- Global Sumud Flotilla: Πορείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την αναχαίτιση του στολίσκου από το Ισραήλ- Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.