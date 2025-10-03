Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς

Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 19:05 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 43 λεπτά

Σελήνη 10.6 ημερών

Πηγή: skai.gr

