Πανώλη αιγοπροβάτων-Χαρδαλιάς: «Μάχη με τον χρόνο για την εκρίζωση της νόσου»

Δίνουμε «μάχη με τον χρόνο για την εκρίζωση της νόσου» δήλωσε σε δελτίο τύπου ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, αναφερόμενος στην πανώλη που έχει πλήξει τα αιγοπρόβατα, με κρούσμα να εντοπίζεται και στον Ασπρόπυργο.

Αναλυτικά στο δελτίο τύπου αναφέρει:

Επί ποδός βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής μετά την επιβεβαίωση της εμφάνισης του πρώτου κρούσματος πανώλης των αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στον Ασπρόπυργο.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, κατόπιν συνεννόησης με τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, από την πρώτη στιγμή στην περιοχή έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής διεξάγουν συνεχείς και σχολαστικούς ελέγχους.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη για την επανεκτίμηση της κατάστασης και την αναβάθμιση των μέτρων προστασίας με στόχο την εκρίζωση της νόσου.

Τα μέτρα προστασίας

Όπως αποφασίστηκε, τα μέτρα επικεντρώνονται:

Στον άμεσο εντοπισμό τυχόν πρωτογενών κρουσμάτων

Στην άμεση θανάτωση, εντός 24 ωρών, των ζώων που νοσούν

Στον άμεσο έλεγχο με πολλές κινητές μονάδες και με στοχευμένα δείγματα.

Παράλληλα, η ζώνη προστασίας ορίζεται στα 3 χιλιόμετρα και η ζώνη επιτήρησης στα 10 χιλιόμετρα, ενώ έχει απαγορευτεί η μετακίνηση ζώντων ζώων για αναπαραγωγή, σφαγή και προς τους θερινούς βοσκότοπους, σε όλη την Αττική.

Επισημαίνεται ότι, αυτή τη στιγμή, στην Περιφέρεια έχουν ήδη συγκροτηθεί τρία Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων (ΤΚΕΝ), με όλους τους υπηρετούντες κτηνιάτρους της Περιφέρειας Αττικής να βρίσκονται επί ποδός.

Επιπροσθέτως, με τη συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχουν επιστρατευτεί δύο επιπλέον εργαστήρια για την ταχύτερη επεξεργασία των δειγμάτων.Κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη Αττικής, στην περιοχή βρίσκεται το σύνολο των αρμόδιων υπαλλήλων της Περιφέρειας, υπό την Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δήμητρα Αγγελάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Κλεάνθη Βαρελά, για επιτόπιους ελέγχους και άμεση συνεργασία με του κτηνοτρόφους.

Σημειώνεται ότι εδώ και αρκετές ημέρες -πριν από την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος- το εξειδικευμένο προσωπικό των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου Νοσημάτων της Περιφέρειας είχε θέσει σε καραντίνα δύο κτηνοτροφικές μονάδες που είχαν προμηθευτεί νομίμως ζώντα αμνοερίφια από τη Ρουμανία.

23 θανατώσεις ζώων στη Δυτική Αττική

Μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος και υπό την υποψία πιθανών άλλων κρουσμάτων, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 23 αποτεφρώσεις ζώων στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο, με την εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα να έχει μπει σε καραντίνα.

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ζητά την άμεση συνεργασία των κτηνοτρόφων και των εμπόρων ζωοτροφών της Αττικής, τους οποίους καλεί να βρίσκονται σε απευθείας και συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, προκειμένου να δηλώνουν κάθε πιθανό κρούσμα.

Για τους κτηνοτρόφους προβλέπονται όλες οι σχετικές αποζημιώσεις που ορίζει η κοινοτική οδηγία και η διαδικασία θα ακολουθηθεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως συμβαίνει με όλα τα λοιμώδη νοσήματα.

Επισημαίνει ότι, με τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα, η πανώλη των αιγοπροβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, ενώ και τα παράγωγα της αιγοτροφίας (γάλα - κρέας) διακινούνται προσώρας χωρίς προβλήματα, εφόσον τηρούνται οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Ειδικότερα, το γάλα διακινείται κανονικά, έπειτα από υψηλή παστερίωση στους 72 βαθμούς και για 15 δευτερόλεπτα και

το κρέας καταναλώνεται επίσης κανονικά, εφόσον περάσει από την απαραίτητη θερμική επεξεργασία.

«Ζητούμε τη συνεργασία όλων και πρωτίστως των κτηνοτρόφων μας»

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή σε πλήρη εγρήγορση και απόλυτη επιφυλακή. Σε συνεργασία με τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, αναβαθμίσαμε άμεσα τα μέτρα προστασίας, ακολουθώντας κατά γράμμα τα απαραίτητα πρωτόκολλα και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Δίνουμε μάχη με τον χρόνο ώστε να περιορίσουμε και να εκριζώσουμε τη νόσο το συντομότερο δυνατό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται με εξειδικευμένο προσωπικό στο πεδίο για διαρκείς και επιτόπιους ελέγχους.

Στόχος μας είναι να απομονώσουμε τον ιό. Και για τον λόγο αυτό, ζητούμε τη συνεργασία όλων και πρωτίστως των κτηνοτρόφων μας».

