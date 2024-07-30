Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο στη Σουρωτή 

Δεν τα κατάφερε ο 17χρονος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο μετά από σοβαρό τροχαίο στη Σουρωτή.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε υπό ΚΑΡΠΑ στο Ιπποκράτειο, σύμφωνα με το voria.gr, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Ο ίδιος έφερε πολλαπλά τραύματα.

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και ο 47χρονος πατέρας του ο οποίος οδηγούσε το όχημα.

Σημειώνεται πως το όχημα το οποίο οδηγούσε ο 47χρονος, με συνοδηγό τον 17χρονο, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε τοίχο, λίγο μετά τις 9:00. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής με πέντε στελέχη και δύο οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για πατέρα και γιο.

Οι πυροσβέστες παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ τον νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του και τον 47χρονο τραυματισμένο.

