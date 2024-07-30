Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στις Μουριές Κιλκίς, κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στις Μουριές Κιλκίς. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2024

Πηγή: skai.gr

