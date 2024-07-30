Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στις Μουριές Κιλκίς - Κινητοποιήθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Καίει αγροτοδασική έκταση

UPDATE: 11:47
Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στις Μουριές Κιλκίς, κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Κιλκίς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark