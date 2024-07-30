Φωτιά στον Μαραθώνα

Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 13.00 σε χαμηλή βλάστηση, σε οικοπεδικούς χώρους, επί της οδού Αγίας Μαρίνας στον Μαραθώνα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 ελικόπτερα και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στο Μαραθώνα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 Ε/Π και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2024

Πηγή: skai.gr

