Φωτιά στον Μαραθώνα

Κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες

Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 13.00 σε χαμηλή βλάστηση, σε οικοπεδικούς χώρους, επί της οδού Αγίας Μαρίνας στον Μαραθώνα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 ελικόπτερα και  εθελοντές.

