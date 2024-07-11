Πανεπιστήμιο Πατρών: Ο Χρήστος Μπούρας επανεξελέγη πρύτανης

Ο καθηγητής, Χρήστος Μπούρας, επανεξελέγη σήμερα πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο επανεκλεγείς πρύτανης, «οι εκλογές ανέδειξαν νικητή την ακαδημαϊκή κοινότητα και αυτό αντικατοπτρίζει την πεποίθηση μου ότι οι εκλογές δεν είναι μια αντιπαράθεση για την επικράτηση ενός ατόμου ή μιας ομάδας, αλλά μια διαδικασία που ενισχύει τη συνεργασία και την ενότητα όλων των μελών της κοινότητας».

Επίσης, είπε ότι «η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ο πραγματικός νικητής, διότι μέσα από την εκλογική διαδικασία προωθούνται οι αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της συμμετοχής» προσθέτοντας: «Κάθε ψήφος, κάθε συζήτηση, κάθε ιδέα που εκφράστηκε κατά την διάρκεια των εκλογών συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου, πιο ενωμένου και πιο αποφασισμένου πανεπιστημίου να προχωρήσει μπροστά».

Ακόμη, ο Χρήστος Μπούρας σημείωσε ότι «πρωταρχικός μας σκοπός είναι η δημιουργία ενός πανεπιστημίου που θα πρωτοπορεί στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, θα ενθαρρύνει την καινοτομία και θα είναι πρότυπο για τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ισότητα».

Παράλληλα συνέχισε, «θα προάγει την κριτική σκέψη, την πρόοδο της έρευνας και τη δημιουργικότητα, θα υποστηρίζει τους φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό, ούτως ώστε να επιδιώκουν χωρίς περιορισμούς τη γνώση και την αλήθεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

