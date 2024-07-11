Φωτιά στην Ξάνθη

Περιορίστηκε η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην Πυρκαγιά περιοχή Κιμμέρια στην Ξάνθη.
Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.
Επιχειρούν τρία αεροσκάφη
Πηγή: skai.gr
- Κύκλωμα εκβιασμών καταστηματαρχών: Πληθώρα στοιχείων αποκαλύπτει τη δράση της ομάδας - Στον Ανακριτή η φερόμενη αρχηγός Νάνσυ
- Αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη: 2 σοβαρά τραυματίες
- To Εργαστήριο Λιμενικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, στη μάχη για τη διάσωση του Ναυαγίου της Ζακύνθου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.