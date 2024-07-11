Φωτιά στην Ξάνθη

Περιορίστηκε η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην Πυρκαγιά περιοχή Κιμμέρια στην Ξάνθη.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Επιχειρούν τρία αεροσκάφη

Πηγή: skai.gr

