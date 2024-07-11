Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στην Κιμμέρια Ξάνθης

Η φωτιά στην Κιμμέρια Ξάνθης καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Φωτιά στην Ξάνθη

Περιορίστηκε η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην Πυρκαγιά περιοχή Κιμμέρια στην Ξάνθη.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Επιχειρούν τρία αεροσκάφη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Ξάνθη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark