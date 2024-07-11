Αιματηρή συμπλοκή- Θεσσαλονίκη: 2 σοβαρά τραυματίες

Αιματηρό επεισόδιο πριν από λίγη ώρα στην οδό Γιαννιτσών 34, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Για άγνωστο λόγο σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών.

Δύο από τους εμπλεκόμενους τραυματίστηκαν σοβαρά από μαχαίρι.

Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δύο μοτοσικλετιστές διασώστες και δυο κινητές μονάδες.

Το ένα από τα δύο θύματα υπέστη ανακοπή καρδιάς λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας.

Γιατροί και διασώστες προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις “οργώνουν” την περιοχή για να εντοπίσουν και να προσάγουν εμπλεκόμενο στο συμβάν.

