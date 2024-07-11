Πληθώρα στοιχείων που φαίνεται να αναδεικνύουν πολύχρονη δράση δομημένης και συγκροτημένης ομάδας εκβιασμών επιχειρήσεων στον χώρο της εστίασης, καλούνται να αντικρούσουν οι κατηγορούμενοι, δημοτικοί και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, που απολογούνται στους Ανακριτές Διαφθοράς για κακουργήματα.

Μετά τις χθεσινές απολογίες των πρώτων οκτώ οκτώ στη μεγάλη υπόθεση του κυκλώματος που δρούσε στο κέντρο της Αθήνας, δύο από τους κατηγορούμενους οδηγήθηκαν στη φυλακή, σήμερα ενώπιον του δικαστικού λειτουργού λογοδοτεί η δεύτερη ομάδα στις οποίες περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που τους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική. οργάνωση.

Μία οργάνωση που σύμφωνα με την κατηγορία ήταν «επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη ιεραρχική δομή κατανομής εγκληματικών ρόλων και εγκληματική σε βάθος χρόνου προοπτική στην οποία η βούληση του καθενός υποτάσσεται στην βούληση της ολότητας».

Στο γραφείο της ανακριτικής βρέθηκε ήδη ο άντρας, που θεωρείται ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης και αυτήν την ώρα απολογείται η φερόμενη ως αρχηγός, η Νάνσυ .

Τα δύο διευθυντικά στελέχη της εγκληματικής ομάδας, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν αυτά που προσέγγιζαν υπαλλήλους, σε δημοσιές υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητα τον έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ξενοδοχεία και οικοδομικών εργασιών, ώστε να ενταχθούν στην ομάδα που έτσι αποκτούσε εμπλοκή και δυνατότητες για να αναπτύξει την παράνομη δράση της.

Το υλικό που έχει συλλεχθεί περιλαμβάνεται και η καταγραφή των μέτρων προφύλαξης που έπαιρνε η ομάδα για να μην αποκαλυφθεί η δράση της, με την επιλογή συγκεκριμένων σημείων συνάντησης για την πληρωμή μελών, συγκεκριμένων τρόπων επικοινωνίας κ.α..

Ενδεικτικά, στα στοιχεία που θα μελετήσει ο Ανακριτής είναι και η αναφορά των διωκτικών αρχών για τον έναν από την ηγετική δυάδα. Ο κατηγορούμενος καταγράφηκε δύσκολη σε μετακινήσεις του να έχει δίκυκλο που ανήκει σε ίδρυμα που σχετίζεται με τον αδελφό του, με το οποίο πολλές φορές κινούνταν ανάποδα σε μονόδρομο καθιστώντας έτσι την παρακολούθησή του.

Σύμφωνα με την κατηγορία, η δράση της οργάνωσης φαίνεται να προσδιορίζεται - σε αυτήν τη φάση - σε χρόνο που ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2023 έως και την εξαγωγή της, στις 5 Ιουλίου 2024.

Από όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, φαίνεται πως η οργάνωση είχε συγκεκριμένες μεθόδους, αρχικά φιλικές και εν συνεχεία απειλητικές, για να εκβιάζει όσους δεν ήθελαν να «αγοράσουν» τις υπηρεσίες της. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, όσοι καταστηματάρχες αρνήθηκαν να «συνεργαστούν» με την ομάδα βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές, ή και διοικητικές ενέργειες, για βεβαιώσεις παραβάσεων, σφραγίσεις κ.α..

Είναι χαρακτηριστική η φράση «η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο» που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει στην καταγγελία που έκανε πριν μερικούς μήνες, οι επιχειρήσεις με επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, περιγράφοντας την πίεση αλλά και την αδηφαγία που επεδείκνυε η ομάδα για τις αμοιβές της στην « προστασία» που προσέφερε.

Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από το πρωί, με τους περισσότερους από τους κατηγορουμένους να έχουν απολογηθεί ήδη και να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ, οπότε ο Ανακριτής και ο Εισαγγελέας θα κρίνουν την ποινική μεταχείριση ενός εκάστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

