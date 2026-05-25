Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα, δωρεάν, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους.

Πιο συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της επικράτειας και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους.

Οι κλήσεις, για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας, είναι δωρεάν και λειτουργεί από σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την 30η Ιουνίου 2026.

«Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, είναι, ομολογουμένως, μια απαιτητική διαδικασία για τους υποψηφίους και για τις οικογένειες τους. Εμείς είμαστε μαζί τους. Δεν αφήνουμε κανένα παιδί μόνο του», δήλωσε σχετικά η κ. Ζαχαράκη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αποστέλλεται ένα δυνατό μήνυμα προς τα παιδιά: «Μιλήστε. Συνεχίστε με επιμονή να διεκδικείτε τα όνειρά σας».

«Μέσα από τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, τις επιτόπιες παρεμβάσεις ειδικών και τις συμβουλευτικές συναντήσεις, τις ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, τα προγράμματα διαχείρισης άγχους και τη θεματική ενότητα «Πανελλαδικές Εξετάσεις - ΣΕΠ» στο YouTube, ενισχύουμε την ψυχική ισορροπία και δημιουργούμε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους τους υποψηφίους. Θέλω να διαβεβαιώσω τα παιδιά, ότι η στήριξή μας δεν είναι συγκυριακή. Η ψυχική τους υγεία αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας και η ενδυνάμωση της σχέσης στο τρίγωνο σχολείο-παιδιά-οικογένεια είναι κομβικής σημασίας και κοινή ευθύνη μας», συμπλήρωσε η υπουργός Παιδείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 Περιφέρειες της επικράτειας, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των ΚΕΔΑΣΥ, των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.

Αναλυτικά, το δίκτυο παρεμβάσεων περιλαμβάνει:

τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης,

συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες,

δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων,

ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς,

προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας,

λειτουργία θεματικής ενότητας με τίτλο «Πανελλαδικές Εξετάσεις - ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι Δράσεις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας - YouTube.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο Παιδείας σε σχετικό δελτίο Τύπου, στόχος της πρωτοβουλίας είναι «η ουσιαστική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια της απαιτητικής εξεταστικής περιόδου, η ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου της οικογένειας και η δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.