Πανελλαδικές 2026: Τα 12 βήματα για επιτυχία χωρίς άγχος και λάθη της τελευταίας στιγμής

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 πλησιάζουν και χιλιάδες υποψήφιοι σε όλη τη χώρα βρίσκονται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση της προετοιμασίας τους, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη μεγάλη δοκιμασία. Το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμα των εξετάσεων, ενώ στα σχολεία επικρατεί κλίμα έντονης κινητικότητας ενόψει της ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς.

Το τελευταίο κουδούνι για τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια χτύπησε την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής ευθείας για τους μαθητές και τις μαθήτριες που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, θα κάνουν πρεμιέρα και οι εξετάσεις για τα Επαγγελματικά Λύκεια με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Η περίοδος των Πανελλαδικών συνοδεύεται παραδοσιακά από έντονη ψυχολογική πίεση, τόσο για τους μαθητές όσο και για τις οικογένειές τους. Άγχος, αγωνία και αβεβαιότητα κυριαρχούν τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις εξετάσεις, ιδιαίτερα για όσους βιώνουν αυτή τη διαδικασία για πρώτη φορά. Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σωστή ψυχολογική διαχείριση, η ψυχραιμία και η θετική σκέψη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Με στόχο να βοηθήσει τους υποψηφίους να οργανώσουν αποτελεσματικά την τελική τους προετοιμασία και να περιορίσουν το άγχος της εξεταστικής περιόδου, ο μαθηματικός και πρόεδρος του Ομίλου «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ», Θοδωρής Καλαϊτζίδης, παρουσιάζει τα «12 μυστικά» που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων τους.

Όπως τονίζει, η επιτυχία στις Πανελλαδικές δεν εξαρτάται μόνο από το διάβασμα, αλλά και από τη σωστή διαχείριση της πίεσης, τη συγκέντρωση, την αυτοπεποίθηση και τη διατήρηση της ισορροπίας κατά τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής περιόδου.

Τι προσέχουμε πριν από τις εξετάσεις

Από τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις Πανελλαδικές, οι υποψήφιοι καλό είναι να οργανώσουν ένα σταθερό πρόγραμμα διαβάσματος και επαναλήψεων, το οποίο θα ακολουθούν με συνέπεια. Η μελέτη χρειάζεται να γίνεται με συγκέντρωση και σωστή κατανομή χρόνου, αφιερώνοντας τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ώρες σε κάθε μάθημα. Παράλληλα, είναι προτιμότερο κάθε ημέρα να επικεντρώνονται σε ένα ή το πολύ δύο μαθήματα, αποφεύγοντας την πίεση και την υπερφόρτωση της ίδιας ημέρας με πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να προσαρμόσουν από νωρίς την καθημερινότητά τους στο ωράριο των εξετάσεων. Ο επαρκής ύπνος, η έγκαιρη ξεκούραση το βράδυ και το πρωινό ξύπνημα την ώρα που θα χρειαστεί και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων βοηθούν τον οργανισμό να συνηθίσει τον ρυθμό της εξεταστικής περιόδου και να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις των ημερών. Η σωστή διατροφή και η φροντίδα του οργανισμού παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο. Ισορροπημένα γεύματα, καλή ενυδάτωση, φυσικοί χυμοί και ήπια άσκηση συμβάλλουν στη διατήρηση καλής φυσικής και πνευματικής κατάστασης. Άλλωστε, η ψυχραιμία και η αντοχή απέναντι στο άγχος συνδέονται άμεσα με τη συνολική ευεξία του σώματος. Οι θετικές σκέψεις είναι απαραίτητες αυτή την περίοδο. Οι Πανελλαδικές αποτελούν μία σημαντική δοκιμασία, δεν καθορίζουν, όμως, από μόνες τους ολόκληρη τη ζωή ή την πορεία ενός ανθρώπου. Στόχος κάθε μαθητή πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή προσπάθεια και όχι η τελειότητα. Ακόμη κι αν κάποιος δεν πετύχει την πρώτη επιλογή του, αυτό δεν σημαίνει αποτυχία, καθώς συχνά νέοι δρόμοι και ευκαιρίες ανοίγονται μέσα από τη δεύτερη ή την τρίτη επιλογή. Η ζωή δεν χωρίζεται μόνο σε «επιτυχία» και «αποτυχία» και αυτό είναι κάτι που οι υποψήφιοι δεν πρέπει να ξεχνούν. Οι μαθητές χρειάζεται να αποφεύγουν τις φήμες και τις εικασίες γύρω από υποτιθέμενα «SOS θέματα» ή προβλέψεις που κυκλοφορούν λίγο πριν από τις εξετάσεις. Τέτοιες συζητήσεις συνήθως αυξάνουν το άγχος χωρίς ουσιαστικό λόγο και, τις περισσότερες φορές, δεν επιβεβαιώνονται ποτέ. Το βράδυ πριν από κάθε εξέταση απαιτείται ξεκούραση και ηρεμία. Οι υπερβολές στο φαγητό, η έντονη πίεση της τελευταίας στιγμής και το ξενύχτι μόνο αρνητικά μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των υποψηφίων. Την ημέρα της εξέτασης είναι σημαντικό οι μαθητές να έχουν ετοιμαστεί έγκαιρα και να ξεκινήσουν νωρίς για το εξεταστικό κέντρο, ώστε να αποφύγουν επιπλέον άγχος από πιθανές καθυστερήσεις ή απρόοπτα.

Μέσα στην αίθουσα: Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν φροντίσει από την προηγούμενη ημέρα να ετοιμάσουν όλα όσα είναι απαραίτητα για την εξέταση, ώστε να αποφύγουν περιττό άγχος και βιασύνη την τελευταία στιγμή. Η σωστή προετοιμασία πριν από την άφιξη στο εξεταστικό κέντρο βοηθά τους υποψηφίους να αισθάνονται πιο οργανωμένοι και πιο ήρεμοι την ώρα της εξέτασης.

Συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να έχουν μαζί τους:

Το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό τους

Το δελτίο εξεταζόμενου (καρτελάκι)

Τρία στιλό μπλε ή μαύρου χρώματος

Μολύβι, γόμα και ξύστρα

Τα απαραίτητα γεωμετρικά όργανα, όπου απαιτούνται

Ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμό για ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Ένα ρολόι χειρός για τη σωστή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου

Η ανάγνωση του πρώτου θέματος πρέπει να γίνεται με ηρεμία και χωρίς βιασύνη. Η πίεση των πρώτων λεπτών συχνά οδηγεί σε απρόσεκτα λάθη, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό όφελος από μια βιαστική ανάγνωση. Οι απαντήσεις καλό είναι να γράφονται απευθείας στο τετράδιο και όχι πρώτα στο πρόχειρο, καθώς η μεταφορά τους αργότερα κοστίζει χρόνο και ενέργεια. Το πρόχειρο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο βοηθητικά, για πράξεις ή σκέψεις που χρειάζονται επεξεργασία πριν διατυπωθούν οριστικά. Η ίδια μεθοδική διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και στα υπόλοιπα θέματα. Αν κάποιο θέμα φανεί δύσκολο ή άγνωστο, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να απογοητεύονται. Τα απαιτητικά θέματα δυσκολεύουν όλους τους μαθητές και όχι μόνο τους ίδιους. Ακόμη και όταν δεν υπάρχει απόλυτη σιγουριά για μια απάντηση, είναι σημαντικό να αξιοποιείται κάθε γνώση και να διεκδικείται κάθε πιθανό μόριο. Μία μερικώς σωστή απάντηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική στη συνολική βαθμολογία. Η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι καθοριστική κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι μαθητές δεν πρέπει να χάνουν πολύτιμο χρόνο σε ένα μόνο θέμα, ξεφεύγοντας από το αρχικό πλάνο που έχουν οργανώσει. Είναι προτιμότερο να γράψουν όσα μπορούν και να προχωρήσουν στο επόμενο θέμα, επιστρέφοντας αργότερα αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος. Πολύ συχνά, όταν το μυαλό αποφορτιστεί, γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές λεπτομέρειες ή λύσεις που αρχικά είχαν περάσει απαρατήρητες. Αν κάποιος ολοκληρώσει νωρίτερα, καλό είναι να παραμείνει στην αίθουσα και να ελέγξει ξανά τόσο τις εκφωνήσεις όσο και τις απαντήσεις του. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων χρειάζεται ψυχραιμία και αυτοέλεγχος. Η βιασύνη, ο υπερβολικός ενθουσιασμός αλλά και η απογοήτευση μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε λάθη. Μετά το τέλος κάθε μαθήματος, οι υποψήφιοι πρέπει να αφήνουν πίσω τους την εξέταση που ολοκληρώθηκε και να επικεντρώνονται στην επόμενη δοκιμασία. Η συνεχής αναζήτηση πιθανών λαθών ή η σύγκριση απαντήσεων δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό εκείνη τη στιγμή. Άλλωστε, στις Πανελλαδικές οι μαθητές αξιολογούνται συγκριτικά μεταξύ τους και πολλές φορές ένα μέτριο αποτέλεσμα σε ένα δύσκολο διαγώνισμα μπορεί να αποδειχθεί τελικά πιο ανταγωνιστικό από έναν υψηλό βαθμό σε ένα εύκολο θέμα. Το σημαντικότερο είναι να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους μέχρι το τελευταίο μάθημα.

Μετά τις Πανελλαδικές: Η επόμενη ημέρα για τους μαθητές

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες μετά το τέλος των Πανελλαδικών Εξετάσεων και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, σωστή ενημέρωση και ψύχραιμη σκέψη.

Οι επιλογές των σχολών δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στη βαθμολογία ή στις εκτιμήσεις για τις βάσεις, αλλά κυρίως στα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τους προσωπικούς στόχους κάθε μαθητή. Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η καθοδήγηση από εξειδικευμένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον υποψήφιο να κατανοήσει καλύτερα τις δυνατότητές του, τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε σχολής και τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Οι υποψήφιοι χρειάζεται να θυμούνται ότι η επιτυχία δεν βρίσκεται μόνο στην εισαγωγή σε μία σχολή με υψηλή βάση, αλλά κυρίως στην επιλογή μιας κατεύθυνσης που πραγματικά τους εκφράζει και μπορεί να τους οδηγήσει σε ένα δημιουργικό και ουσιαστικό επαγγελματικό μέλλον.

Ο Όμιλος Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Ο Όμιλος Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ συμπληρώνει φέτος 28 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο της εκπαίδευσης, έχοντας συνοδεύσει χιλιάδες μαθητές στη διαδρομή προς τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την επίτευξη των στόχων τους. Σήμερα, αρκετοί από τους παλιούς μαθητές του Ομίλου έχουν επιστρέψει ως μέλη της εκπαιδευτικής οικογένειας του ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, αναλαμβάνοντας ρόλους καθηγητών ή διευθυντών στα φροντιστήρια, ενώ άλλοι εμπιστεύονται πλέον στους ίδιους ανθρώπους την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, δεν καθορίζουν όμως οριστικά το μέλλον ή την πορεία ενός ανθρώπου. Η ζωή προσφέρει συνεχώς νέες ευκαιρίες και δυνατότητες σε όσους συνεχίζουν να προσπαθούν με πίστη, δύναμη και αισιοδοξία. Το σημαντικότερο είναι να μην σταματά ποτέ κανείς να διεκδικεί τα όνειρά του.

Πηγή: skai.gr

