Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στις αρχές στην Κοζάνη μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα στη λίμνη Πολυφύτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, ο νεκρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο προς το ρέμα Λαφίστα, περίπου στις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο, που βρίσκεται περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό.

Στο σημείο αναμένεται να επιχειρήσουν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων.

Πηγή: skai.gr

