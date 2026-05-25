Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον διαβόητο κακοποιό «Τίτι» που έχει απασχολήσει επί δεκαετίες τις Αρχές, με αφορμή απειλητικά μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει στη σύζυγό του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, σε ένα από τα μηνύματα ο ίδιος φέρεται να της λέει: «Έρχομαι στην Ελλάδα να σε σκοτώσω και θα σε τινάξω στον αέρα», γεγονός που, σύμφωνα με πληροφορίες, συνέβαλε στην αποκάλυψη της παρουσίας του στη χώρα.

Πρόκειται για άτομο που – όπως επισημαίνεται – βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών από το 1995, από την ηλικία των 12 ετών, με βαρύ ποινικό παρελθόν και εμπλοκή σε σοβαρές υποθέσεις.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ερευνών για τον κακοποιό, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου τραυματίστηκε σε αστυνομική επιχείρηση στο Μικρολίμανο, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της δράσης και των διασυνδέσεών του.

Πηγή: skai.gr

